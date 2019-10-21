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  • 1970 model efsane otomobilin şaşkına çeviren değişimi!

1970 model efsane otomobilin şaşkına çeviren değişimi!

Hurdaya çıkan 1970 model Plymouth Barracuda aracın uğradığı değişim karşısında şok olacaksınız. Hurdaya ayrılmış ve kaderine terk edilmiş efsane model Barracuda'yı tekrar hayata döndürmeyi düşündüler. Bunun için harekete geçen çılgın ekip her anını sosyal medyadan paylaştıkları bu çılgınca işin sonunda herkesi şaşkına çevirdi. Peki bunu nasıl başardılar? İşte görünce sizlerde de büyük bir hayranlık uyandıracak o ustalık'

Giriş Tarihi: 21.10.2019 09:54 Güncelleme Tarihi: 21.10.2019 10:37
1970 model efsane otomobilin şaşkına çeviren değişimi!

Efsane otomobil bu halde kaderine terk edilmişti!

1970 model efsane otomobilin şaşkına çeviren değişimi!

Sonrasında garaja götürüp iyi bir modifiye ve tamirle öyle bir hale getirdiler ki...

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1970 model efsane otomobilin şaşkına çeviren değişimi!

İşte kare kare o değişim!

1970 model efsane otomobilin şaşkına çeviren değişimi!
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1970 model efsane otomobilin şaşkına çeviren değişimi!
1970 model efsane otomobilin şaşkına çeviren değişimi!
1970 model efsane otomobilin şaşkına çeviren değişimi!
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