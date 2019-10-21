Haberler

Galeri

1970 model efsane otomobilin şaşkına çeviren değişimi!

1970 model efsane otomobilin şaşkına çeviren değişimi!

Hurdaya çıkan 1970 model Plymouth Barracuda aracın uğradığı değişim karşısında şok olacaksınız. Hurdaya ayrılmış ve kaderine terk edilmiş efsane model Barracuda'yı tekrar hayata döndürmeyi düşündüler. Bunun için harekete geçen çılgın ekip her anını sosyal medyadan paylaştıkları bu çılgınca işin sonunda herkesi şaşkına çevirdi. Peki bunu nasıl başardılar? İşte görünce sizlerde de büyük bir hayranlık uyandıracak o ustalık'