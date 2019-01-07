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2018'in en çok satan otomobilleri (Ocak-Aralık)

2018 yılında en çok hangi modeli satıldı? Hangi otomobil markaları geçtiğimiz yılın lideri oldu? Otomotiv sektörüne dair merak edilenler cevabını buldu. İşte çarpıcı rakamlar!

Giriş Tarihi: 07.01.2019 13:52 Güncelleme Tarihi: 07.01.2019 15:47
2018'in en çok satan otomobilleri (Ocak-Aralık)

2018'de en çok satan 10 modelin toplam satışlarından aldığı pay yüzde 42'ye çıktı.

2018'in en çok satan otomobilleri (Ocak-Aralık)

Bu oran geçtiğimiz yıl yüzde 36'ydı. 2018'de en çok satan 10 modelin 5'i (ilk 5) yerli, 7'si sedan, 2'si SUV, 1'i Hatchback.

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2018'in en çok satan otomobilleri (Ocak-Aralık)

İşte, geçen yıl en çok satılan 10 model

2018'in en çok satan otomobilleri (Ocak-Aralık)

Model: Fiat Egea Sedan

Adet : 34087

2018'in en çok satan otomobilleri (Ocak-Aralık)

Model: Renault Megane Sedan

Adet : 29381

2018'in en çok satan otomobilleri (Ocak-Aralık)

Model: Honda Civic Sedan

Adet : 23799

2018'in en çok satan otomobilleri (Ocak-Aralık)

Model:Toyota Corolla Sedan

Adet : 23576

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