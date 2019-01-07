2018'in en çok satan otomobilleri (Ocak-Aralık)

2018 yılında en çok hangi otomobil modeli satıldı? Hangi otomobil markaları geçtiğimiz yılın lideri oldu? Otomotiv sektörüne dair merak edilenler cevabını buldu. İşte çarpıcı rakamlar! 2018'de en çok satan 10 modelin toplam otomobil satışlarından aldığı pay yüzde 42'ye çıktı. Bu oran geçtiğimiz yıl yüzde 36'ydı. 2018'de en çok satan 10 modelin 5'i (ilk 5) yerli, 7'si sedan, 2'si SUV, 1'i Hatchback. İşte, geçen yıl en çok satılan 10 model Model: Fiat Egea Sedan Model: Renault Megane Sedan Model: Honda Civic Sedan Model:Toyota Corolla Sedan