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2019 resmen tanıtıldı! hakkında her şey

hiper otomobil, ile kıyaslandığında 34 kilogram daha hafif ve 90 kilogram daha fazla bastırma kuvvetine sahip.

Giriş Tarihi: 27.08.2018 09:47 Güncelleme Tarihi: 27.08.2018 09:53
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2019 resmen tanıtıldı! hakkında her şey
2019 Bugatti Divo resmen tanıtıldı! Bugatti Divo hakkında her şey

Otomobilin elektronik olarak sınırlandırılmış en yüksek hızı ise saatte 380 kilometre.

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2019 resmen tanıtıldı! hakkında her şey
2019 Bugatti Divo resmen tanıtıldı! Bugatti Divo hakkında her şey

Aracın 'a göre Nardo pistinde 8 saniye daha hızlı olduğunun da altını çizmek gerek. Ayrıca, Chiron ve aynı 8.0 litre W16 motoru paylaşıyor.

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2019 resmen tanıtıldı! hakkında her şey
2019 Bugatti Divo resmen tanıtıldı! Bugatti Divo hakkında her şey

Başkanı Stephan Winkelmann aracın yanal hızlanma, çeviklik ve viraj alma açısından önemli ölçüde yüksek performansa sahip ve köşeler için üretilmiş olduğunun altını çiziyor.

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2019 resmen tanıtıldı! hakkında her şey
2019 Bugatti Divo resmen tanıtıldı! Bugatti Divo hakkında her şey

Aracın adı ise Fransız yarış pilotu ve 1920'li yıllarda ile 2 defa Targa Florio yarışı kazanmış olan Albert 'dan geliyor.

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2019 resmen tanıtıldı! hakkında her şey
2019 Bugatti Divo resmen tanıtıldı! Bugatti Divo hakkında her şey

görünüş ve amaçları dışında 'a göre başka farklılıklara da sahip.

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2019 resmen tanıtıldı! hakkında her şey
2019 Bugatti Divo resmen tanıtıldı! Bugatti Divo hakkında her şey

yola ciddi anlamda yapışırken artan hava akışı ile fren, lastik ve motor sıcaklıklarını daha iyi koruyor.

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2019 resmen tanıtıldı! hakkında her şey
2019 Bugatti Divo resmen tanıtıldı! Bugatti Divo hakkında her şey

Yüzde 23 daha geniş arka spoyler, daha hafif ses sistemi, azaltılan yalıtım, karbon fiber ara soğutucu kapağı, hafif lastikler bulunan aracın kapı ve orta konsoldaki depolama alanları ise kaldırılmış.

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