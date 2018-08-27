2019 Bugatti Divo resmen tanıtıldı! Bugatti Divo hakkında her şey

Bugatti Divo hiper otomobil, Chiron ile kıyaslandığında 34 kilogram daha hafif ve 90 kilogram daha fazla bastırma kuvvetine sahip. Otomobilin elektronik olarak sınırlandırılmış en yüksek hızı ise saatte 380 kilometre. Aracın Chiron'a göre Nardo pistinde 8 saniye daha hızlı olduğunun da altını çizmek gerek. Ayrıca, Chiron ve Divo aynı 8.0 litre W16 motoru paylaşıyor. Bugatti Başkanı Stephan Winkelmann aracın yanal hızlanma, çeviklik ve viraj alma açısından önemli ölçüde yüksek performansa sahip ve köşeler için üretilmiş olduğunun altını çiziyor. Aracın adı ise Fransız yarış pilotu ve 1920'li yıllarda Bugatti ile 2 defa Targa Florio yarışı kazanmış olan Albert Divo'dan geliyor. Divo görünüş ve amaçları dışında Chiron'a göre başka farklılıklara da sahip. Divo yola ciddi anlamda yapışırken artan hava akışı ile fren, lastik ve motor sıcaklıklarını daha iyi koruyor. Yüzde 23 daha geniş arka spoyler, daha hafif ses sistemi, azaltılan yalıtım, karbon fiber ara soğutucu kapağı, hafif lastikler bulunan aracın kapı ve orta konsoldaki depolama alanları ise kaldırılmış.