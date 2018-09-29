2019 Hyundai 30 Fastback N gün yüzüne çıktı! İşte tüm özellikleri

i30 N ve Veloster N'in ardından "N" ailesinin üçüncü üyesi olan i30 Fastback N, daha sportif ve daha pratik yapısı ile karşımızda. "C-segmentinin ilk 5 kapılı performans coupe'si" olarak nitelendirilen otomobil, N ailesindeki diğer kardeşlerinin agresif dizayn dilini kullanmaya devam ediyor.