2019 Hyundai 30 Fastback N gün yüzüne çıktı! İşte tüm özellikleri
Güney Koreli Hyundai'nin yeni modeli 2019 Hyundai 30 Fastback N örtüsünü kaldırdı. Hyundai 30 Fastback ilkleri barındıran bir otomobil olarak karşımıza çıkıyor. Peki, Hyundai 30 Fastback N'nin motor, donanım ve tasarım özellikleri neler? İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 29.09.2018 15:20
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2019 Hyundai 30 Fastback N gün yüzüne çıktı! İşte tüm özellikleri
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2019 Hyundai 30 Fastback N gün yüzüne çıktı! İşte tüm özellikleri