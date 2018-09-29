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2019 30 Fastback N gün yüzüne çıktı! İşte tüm özellikleri

Güney Koreli 'nin yeni modeli 2019 Hyundai 30 Fastback N örtüsünü kaldırdı. Hyundai 30 Fastback ilkleri barındıran bir otomobil olarak karşımıza çıkıyor. Peki, Hyundai 30 Fastback N'nin motor, donanım ve tasarım özellikleri neler? İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 29.09.2018 15:20
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2019 30 Fastback N gün yüzüne çıktı! İşte tüm özellikleri
2019 Hyundai 30 Fastback N gün yüzüne çıktı! İşte tüm özellikleri

i30 N ve Veloster N'in ardından "N" ailesinin üçüncü üyesi olan i30 Fastback N, daha sportif ve daha pratik yapısı ile karşımızda. "C-segmentinin ilk 5 kapılı performans coupe'si" olarak nitelendirilen otomobil, N ailesindeki diğer kardeşlerinin agresif dizayn dilini kullanmaya devam ediyor.

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2019 30 Fastback N gün yüzüne çıktı! İşte tüm özellikleri
2019 Hyundai 30 Fastback N gün yüzüne çıktı! İşte tüm özellikleri

Bu yapıyı yeni bir gövde tipi ile birleştirmeyi başaran , ortaya günlük kullanıma uygun bir araç çıkarmayı başarmış.

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2019 30 Fastback N gün yüzüne çıktı! İşte tüm özellikleri
2019 Hyundai 30 Fastback N gün yüzüne çıktı! İşte tüm özellikleri

i30 Fastback N'in kaputunun altında hepimizin yakından tanıdığı turboşarjlı 2.0 litrelik ünite bulunuyor.

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2019 30 Fastback N gün yüzüne çıktı! İşte tüm özellikleri
2019 Hyundai 30 Fastback N gün yüzüne çıktı! İşte tüm özellikleri

Bu motor iki farklı çıkış seçeneğine sahip olarak geliyor. 250 beygir gücü standart olarak sunulurken, Performans Package bu çıkış gücünü 275 beygire taşıyor.

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2019 30 Fastback N gün yüzüne çıktı! İşte tüm özellikleri
2019 Hyundai 30 Fastback N gün yüzüne çıktı! İşte tüm özellikleri

İki seçeneğin de 353 Nm tork gücüne sahip olduğunu belirtelim. Aracın overboost fonksiyonu bu tork gücünün bir süreliğine 378 Nm'ye çıkmasını sağlıyor.

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2019 30 Fastback N gün yüzüne çıktı! İşte tüm özellikleri
2019 Hyundai 30 Fastback N gün yüzüne çıktı! İşte tüm özellikleri

Fastback modelin standart versiyonu 0-100 km/s hızlanmasını 6.4 saniyede tamamlayabilirken, performanslı N türevi aynı hıza 6.1 saniyede ulaşabiliyor. Öte yandan iki modelin de azami hızı 250 km/s'te sabitlenmiş durumda.

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2019 30 Fastback N gün yüzüne çıktı! İşte tüm özellikleri
2019 Hyundai 30 Fastback N gün yüzüne çıktı! İşte tüm özellikleri

Aracın karakteri 5 farklı sürüş modu ile değiştirilebiliyor.

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