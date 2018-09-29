2019 Kia K900 açıklandı! İşte aracın özellikleri Güney Kore otomotiv devi Kia, K900 model otomobilini tanıttı. Kia bu modeliyle deri, ahşap ve teknolojinin karışımıyla herkesi cezbedecek bir tasarıma imza atmış. Peki, Kia K900nasıl bir otomobil. İşte Kia K900 hakkında detaylar... Giriş Tarihi: 29.09.2018 15:31
2019
Kia
K900 açıklandı! İşte aracın özellikleri
Tamamen dijital bir gösterge paneline sahip 2019
Kia K900, pek çok fonksiyonun bilgi eğlence sistemine entegre olmasıyla daha az düğmeye sahip olacak.
2019
Kia
K900 açıklandı! İşte aracın özellikleri
12.3 inçlik ekran, merkez konsolun tam ortasına oturmuş ve onun hemen altında klima çıkışları yer alıyor.
2019
Kia
K900 açıklandı! İşte aracın özellikleri
Yeni K900, içeride 64 renk ve birçok tema sunan LED ambiyans sistemiyle geliyor.
2019
Kia
K900 açıklandı! İşte aracın özellikleri
Kia'nın yeni amiral gemisi modeli aynı zamanda bir tahmin sensörüne de sahip olacak.
2019
Kia
K900 açıklandı! İşte aracın özellikleri
Bu sistem, sürücü kabin içerisindeki bir düğmeye uzandığında bunu algılayarak o düğmenin ışığını arttırıyor.
2019
Kia
K900 açıklandı! İşte aracın özellikleri
Ön konsol ve kapılar da dahil olmak üzere kabinin her noktasında deri dokunuşunu dikkatlerden kaçmıyor.
2019
Kia
K900 açıklandı! İşte aracın özellikleri
Otomobilin içerisindeki lüks hissiyat, ahşap ve metal dokunuşlarla iyice artıyor. Ayrıca iki hava girişinin ortasındaki analog saat de dikkat çekiyor.