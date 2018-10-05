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2019 720S ortaya çıktı

Daha hafif jantları, ekstra karbon fiber parçaları, yeni koltukları ile 720S yarış pistlerinin tozunu attırmak için hazır durumda.

Giriş Tarihi: 05.10.2018 09:36 Güncelleme Tarihi: 05.10.2018 09:39
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2019 720S ortaya çıktı
2019 McLaren 720S Track Pack ortaya çıktı

720S , 570S'in Track Pack'i gibi daha yüksek performansı hedefliyor ve bunun için aracın ağırlığını hafifletiyor. Standart 720S'e göre ekstra karbon fiber parçalara sahip.

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2019 720S ortaya çıktı
2019 McLaren 720S Track Pack ortaya çıktı

Koltuklarda da değişiklikler yapılmış. Hafif jantlar, spor egzoz, alcantara direksiyon simidi, koltuklar arkasındaki titanyum bar, karbon fiber arka kanat dikkat çekiyor.

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2019 720S ortaya çıktı
2019 McLaren 720S Track Pack ortaya çıktı

720S , MTT ( Track Telemetry) sistemini de kullanıyor. Bu sistem dahili üç kamera ve veri kayıt yazılımıyla birlikte tur zamanlarını kaydediyor ve sürüşü geliştirmeye yardımcı oluyor.

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2019 720S ortaya çıktı
2019 McLaren 720S Track Pack ortaya çıktı

Aracın motorunda ise değişiklik yok. 720S'nin 4.0 litrelik çift turbolu V8 motoru kaputun altında bulunuyor. Bu motor 710 beygir gücüne sahip.

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2019 720S ortaya çıktı
2019 McLaren 720S Track Pack ortaya çıktı

, müşterilerin 2019'dan itibaren 720S için sipariş verebileceğini açıkladı. Fiyat konusunda herhangi bir bilgi vermedi.

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2019 720S ortaya çıktı
2019 McLaren 720S Track Pack ortaya çıktı
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2019 720S ortaya çıktı
2019 McLaren 720S Track Pack ortaya çıktı
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