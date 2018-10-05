2019 McLaren 720S Track Pack ortaya çıktı

Daha hafif jantları, ekstra karbon fiber parçaları, yeni koltukları ile McLaren 720S Track Pack yarış pistlerinin tozunu attırmak için hazır durumda. 720S Track Pack, 570S'in Track Pack'i gibi daha yüksek performansı hedefliyor ve bunun için aracın ağırlığını hafifletiyor. Standart 720S'e göre ekstra karbon fiber parçalara sahip. Koltuklarda da değişiklikler yapılmış. Hafif jantlar, spor egzoz, alcantara direksiyon simidi, koltuklar arkasındaki titanyum bar, karbon fiber arka kanat dikkat çekiyor. 720S Track Pack, MTT (McLaren Track Telemetry) sistemini de kullanıyor. Bu sistem dahili üç kamera ve veri kayıt yazılımıyla birlikte tur zamanlarını kaydediyor ve sürüşü geliştirmeye yardımcı oluyor. Aracın motorunda ise değişiklik yok. 720S'nin 4.0 litrelik çift turbolu V8 motoru kaputun altında bulunuyor. Bu motor 710 beygir gücüne sahip. McLaren, müşterilerin 2019'dan itibaren 720S Track Pack için sipariş verebileceğini açıkladı. Fiyat konusunda herhangi bir bilgi vermedi.