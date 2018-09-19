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tanıtıldı! hakkında her şey

- departmanı birkaç gündür yeni AMG A35 için teaser görüntüleri paylaşıyordu. Bu görüntülere ek olarak dün bir de kısa teaser videosu görmüştük. Fakat dünün akşam saatlerinde, AMG A35'in resmi görüntüleri bilmediğimiz bir kaynak tarafından internete sızdırılmıştı. Bunun ardından da Mercedes-AMG fazla vakit kaybetmeden yeni A35'in resmi duyurusunu gerçekleştirdi.

Giriş Tarihi: 19.09.2018 10:50 Güncelleme Tarihi: 19.09.2018 10:56
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tanıtıldı! hakkında her şey
2019 Mercedes-Benz A35 AMG 4Matic tanıtıldı! A35 AMG 4Matic hakkında her şey

Normal A-Serisi modellerinden agresif gövde kiti sayesinde kolayca ayrılabilen A35, ön tamponunda aerodinamik parçalara, arkada büyük bir rüzgarlığa ve yine büyük ve de siyah renkli jantlarına sahip. Arkada ise belirgin bir difüzör ile iki adet büyük yuvarlak egzoz çıkışı görülüyor. A35'in ne kadar agresif göründüğünü düşünürken, bundan daha performanslı A45 ve A45 S modellerinin geleceğini de unutmamalıyız.

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tanıtıldı! hakkında her şey
2019 Mercedes-Benz A35 AMG 4Matic tanıtıldı! A35 AMG 4Matic hakkında her şey

Motor 1 TR'ye göre A35'in kaputunun altında 2.0 litrelik turboşarjlı yeni geliştirilmiş motor yer alıyor. Bu motor 5.800 devirde 306 beygir güç sunarken, 400 Nm'lik torkunu da 3.000 devirden itibaren sunuyor. 4Matic adlı 4 tekerden çekiş sistemine de sahip olan araçta çift kavramalı 7 ileri otomatik şanzıman bulunuyor.

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tanıtıldı! hakkında her şey
2019 Mercedes-Benz A35 AMG 4Matic tanıtıldı! A35 AMG 4Matic hakkında her şey

Fakat bu şanzıman, normal A-Serisi modellerindekine göre daha hızlı vites geçişlerine sahip olacak şekilde modifiye edilmiş. 4Matic sisteminin de oldukça değişken bir yapısı var. Yani duruma göre araç bazen önden çekişli gibi davranabiliyor, bazen de bunun aksine gücün %50'si ön tekerleklere, diğer %50'si ise arka tekerleklere eşit olarak dağıtılabiliyor.

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tanıtıldı! hakkında her şey
2019 Mercedes-Benz A35 AMG 4Matic tanıtıldı! A35 AMG 4Matic hakkında her şey

Bu mekanik kombinasyon sayesinde A35, 0-100 km/s hızlanmasını 4.7 saniye gibi çok iyi bir sürede tamamlayabiliyor. Maksimum hız değeri ise elektronik olarak 250 km/s'ye limitlendirilmiş. Bu iyi performansa karşılık aracın iyi şekilde durması için de önde 350 mm, arkada 330 mm'lik fren disklerine yer verilmiş. İyi soğutulan bu diskler, gümüş renkli ve üzerinde siyah olarak AMG yazan fren kaliperlerine sahipler.

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tanıtıldı! hakkında her şey
2019 Mercedes-Benz A35 AMG 4Matic tanıtıldı! A35 AMG 4Matic hakkında her şey

A35, diğer yeni A-Serisi modellerindeki tüm donanımlara sahip olarak alınabiliyor. Fakat bunlara ek olarak "Slippery" yani "Kaygan" şeklinde yeni bir sürüş modu da seçilebiliyor. Bu da yağmurlu veya karlı havalarda performanslı sürüşünden öd��n vermek istemeyen sürücüler için iyi bir sürüş modu olarak görünüyor. Bu sürüş modunun çalışma prensibi ise aracın tork eğrisinin daha düz olmasının sağlanması. Buna bağlı olarak da aracın stabilitesi artmış oluyor. Slippery modunun dışında A35'te, Comfort, Sport, Sport+ ve Individual adlı sürüş modları da bulunuyor.

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tanıtıldı! hakkında her şey
2019 Mercedes-Benz A35 AMG 4Matic tanıtıldı! A35 AMG 4Matic hakkında her şey

-, A35 4Matic modelini 2 Ekim tarihinde başlayacak olan Paris Otomobil Fuarı'nda sergileyecek. Ekim ayının sonlarında da aracın siparişleri alınmaya başlanacak. Batı Avrupa için teslimatların başlayacağı tarih ise Ocak 2019 şeklinde.

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tanıtıldı! hakkında her şey
2019 Mercedes-Benz A35 AMG 4Matic tanıtıldı! A35 AMG 4Matic hakkında her şey
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