2019 Mercedes-Benz A35 AMG 4Matic tanıtıldı! A35 AMG 4Matic hakkında her şey

AMG A35, diğer yeni A-Serisi modellerindeki tüm donanımlara sahip olarak alınabiliyor. Fakat bunlara ek olarak "Slippery" yani "Kaygan" şeklinde yeni bir sürüş modu da seçilebiliyor. Bu da yağmurlu veya karlı havalarda performanslı sürüşünden öd��n vermek istemeyen sürücüler için iyi bir sürüş modu olarak görünüyor. Bu sürüş modunun çalışma prensibi ise aracın tork eğrisinin daha düz olmasının sağlanması. Buna bağlı olarak da aracın stabilitesi artmış oluyor. Slippery modunun dışında A35'te, Comfort, Sport, Sport+ ve Individual adlı sürüş modları da bulunuyor.