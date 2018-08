DİZEL SEÇENEĞİ

Mercedes-Benz C 200 d, güncel dizel motor ailesinin yeni 1,6 litrelik versiyonu ile ilk kez kullanıma sunuluyor. 9G-TRONIC şanzımanla donatılan C 200 d, 150 BG/110 kW güç ve 360 Nm tork üretiyor. Mercedes-Benz C 200 d'nin karma koşullarda yakıt tüketimi 5,0-4,8 lt/100 km ve emisyon salınımı ise 132-126 gr/km.