2019'un ilk 2 ayında en çok satan otomobil modelleri! Türkiye'de bakın hangi modeller tercih edildi...

ODD 2019'un ocak ve şubat aylarına ait en çok satılan otomobil modellerini açıkladı. İşte Türklerin en çok tercih ettiği otomobil modelleri... İşte o araçlar... Alfa Romeo modelleri satış rakamları: Giulietta C2 Satış Rakamı: 23 Aston Martin modelleri satış rakamları: Rapide S F6 Satış Rakamı: 2 Audi modelleri satış rakamları: A4 D1 Satış Rakamı: 434 A4 Allorad D3 Satış Rakamı: 1 A3 Sedan C1 Satış Rakamı: 172 A3 Sportback C2 Satış Rakamı: 22 A3 Cabrio C6 Satış Rakamı: 21 A6 E1 Satış Rakamı: 121 A5 Sportback D2 Satış Rakamı: 52 A5 Coupe D6 Satış Rakamı: 10 Q5 E7 Satış Rakamı: 27 Q5 D7 Satış Rakamı: 6 Q7 F7 Satış Rakamı: 9 A8 L F1 Satış Rakamı: 9 Q8 F7 Satış Rakamı: 8 S3 Sedan C1 Satış Rakamı: 4 S3 SB C2 Satış Rakamı: 1 TTS2 Coupe E6 Satış Rakamı: 3 Bentley modelleri satış rakamları : Flying Spur F1 Satış Rakamı: 1 GT F6 Satış Rakamı: 1