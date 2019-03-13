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  • 2019'un ilk 2 ayında en çok satan otomobil modelleri! Türkiye'de bakın hangi modeller tercih edildi...

2019'un ilk 2 ayında en çok satan modelleri! 'de bakın hangi modeller tercih edildi...

ODD 2019'un ocak ve şubat aylarına ait en çok satılan modellerini açıkladı. İşte Türklerin en çok tercih ettiği otomobil modelleri...

Giriş Tarihi: 13.03.2019 09:55 Güncelleme Tarihi: 13.03.2019 10:06
2019'un ilk 2 ayında en çok satan otomobil modelleri! Türkiye'de bakın hangi modeller tercih edildi...

İşte o araçlar...

2019'un ilk 2 ayında en çok satan otomobil modelleri! Türkiye'de bakın hangi modeller tercih edildi...

Alfa Romeo modelleri satış rakamları:

Giulietta C2

Satış Rakamı: 23

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2019'un ilk 2 ayında en çok satan otomobil modelleri! Türkiye'de bakın hangi modeller tercih edildi...

Aston Martin modelleri satış rakamları:

Rapide S F6

Satış Rakamı: 2

2019'un ilk 2 ayında en çok satan otomobil modelleri! Türkiye'de bakın hangi modeller tercih edildi...

Audi modelleri satış rakamları:

A4 D1

Satış Rakamı: 434

A4 Allorad D3

Satış Rakamı: 1

A3 Sedan C1

Satış Rakamı: 172

A3 Sportback C2

Satış Rakamı: 22

A3 Cabrio C6

Satış Rakamı: 21

2019'un ilk 2 ayında en çok satan otomobil modelleri! Türkiye'de bakın hangi modeller tercih edildi...

A6 E1

Satış Rakamı: 121

A5 Sportback D2

Satış Rakamı: 52

A5 Coupe D6

Satış Rakamı: 10

Q5 E7

Satış Rakamı: 27

Q5 D7

Satış Rakamı: 6

Q7 F7

Satış Rakamı: 9

2019'un ilk 2 ayında en çok satan otomobil modelleri! Türkiye'de bakın hangi modeller tercih edildi...

A8 L F1

Satış Rakamı: 9

Q8 F7

Satış Rakamı: 8

S3 Sedan C1

Satış Rakamı: 4

S3 SB C2

Satış Rakamı: 1

TTS2 Coupe E6

Satış Rakamı: 3

2019'un ilk 2 ayında en çok satan otomobil modelleri! Türkiye'de bakın hangi modeller tercih edildi...

Bentley modelleri satış rakamları :

Flying Spur F1

Satış Rakamı: 1

GT F6

Satış Rakamı: 1

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