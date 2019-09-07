2020 Audi A5 tanıtıldı! Yeni Audi A5'in özellikleri ve motor gücü nedir? İşte detaylar...

Audi, A4 ailesinin ardından makyaj değneğini Coupe, Cabriolet ve Sportback gövde tipleriyle satılan A5'e de uyguladı. Standart olarak LED farlarla donatılan A5 yelpazesi, ekstra ücret karşılığında matrix LED ön farlar ve sıralı LED stoplar ile alınabilecek. Audi, daha da fazla aydınlık lüksü arayanlar içinse aracı açıp kapadığınızda 'dans eden' stoplar ile lazer farları da A5 ailesinde sunacak. 2020 model yılının getirdiği bir diğer yenilik ise renk paletinde. Birçok renk, yeni A5 ailesinde tercih edilebilecek. Standart, Advanced ve S Line görünüm paketleriyle gelen A5'in ateşli versiyonu S5 ve A5 Cabriolet, yelpazenin kalanına göre biraz daha farklı olacak. Kabinini yeni A4 ile paylaşan makyajlı A5'te 10.1' boyutlu dokunmatik MMI multimedya ekranı, 12.3' boyutlu 'Audi Virtual Cockpit' dijital gösterge paneli ve Volkswagen Grubu'nun MIB3 adı verilen güncel yazılım sistemi kullanılmış. A5'in Avrupa versiyonları ilk aşamada tümü hafif hibrit sistemden beslenen dört motorla gelecek. Giriş seviyesi 163 bg'le açılan aracın S5 türevi ise 6 silindirli, 3.0 dizel motoru kullanacak. 347 bg ve 700 Nm üreten güç ünitesi Coupe ve Sportback gövde tipinde 100 km/s hıza 5 saniyeden kısa sürede ulaşacak. Maksimum hız ise 250 km/s ile sınırlandırılmış. Tıpkı S4, S6 ve S7'de olduğu gibi yalnızca dizele geçen S5, Avrupa'nın dışında 3.0 TFSI motorla da satılacak. 354 bg güç, 500 Nm tork sunan ünitenin 0-100 km/s ivmelenmesi Coupe'de 4.7; Sportback'te 4.9 saniye. Audi, makyajlı A5/S5'in satışlarını Avrupa'da sonbahar aylarında başlatacak. Edition One adı verilen lansman paketlerinde güç 190 bg olarak açıklanırken spor süspansiyon, S Line dış görünüm paketi gibi donanımlar standart olacak. A5 Coupe 40 TFSI ile 42 bin 900 €'dan başlayan A5 yelpazesinin S versiyonları aslında makyajdan önce dizel motora geçiş yapmıştı. (Motor 1 TR)