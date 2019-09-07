2020 Audi A5 tanıtıldı! Yeni Audi A5'in özellikleri ve motor gücü nedir? İşte detaylar...

Standart olarak LED farlarla donatılan A5 yelpazesi, ekstra ücret karşılığında matrix LED ön farlar ve sıralı LED stoplar ile alınabilecek. Audi, daha da fazla aydınlık lüksü arayanlar içinse aracı açıp kapadığınızda "dans eden" stoplar ile lazer farları da A5 ailesinde sunacak.