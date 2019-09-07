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  • 2020 Audi A5 tanıtıldı! Yeni Audi A5'in özellikleri ve motor gücü nedir? İşte detaylar...

2020 tanıtıldı! Yeni Audi A5'in özellikleri ve motor gücü nedir? İşte detaylar...

, ailesinin ardından makyaj değneğini , Cabriolet ve gövde tipleriyle satılan 'e de uyguladı.

Giriş Tarihi: 07.09.2019 14:02 Güncelleme Tarihi: 07.09.2019 14:10
2020 Audi A5 tanıtıldı! Yeni Audi A5'in özellikleri ve motor gücü nedir? İşte detaylar...

Standart olarak farlarla donatılan yelpazesi, ekstra ücret karşılığında matrix LED ön farlar ve sıralı LED stoplar ile alınabilecek. , daha da fazla aydınlık lüksü arayanlar içinse aracı açıp kapadığınızda "dans eden" stoplar ile lazer farları da A5 ailesinde sunacak.

2020 Audi A5 tanıtıldı! Yeni Audi A5'in özellikleri ve motor gücü nedir? İşte detaylar...

2020 model yılının getirdiği bir diğer yenilik ise renk paletinde. Birçok renk, yeni ailesinde tercih edilebilecek. Standart, Advanced ve S Line görünüm paketleriyle gelen A5'in ateşli versiyonu ve A5 Cabriolet, yelpazenin kalanına göre biraz daha farklı olacak.

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2020 Audi A5 tanıtıldı! Yeni Audi A5'in özellikleri ve motor gücü nedir? İşte detaylar...

Kabinini yeni ile paylaşan makyajlı 'te 10.1" boyutlu dokunmatik MMI multimedya ekranı, 12.3" boyutlu " Virtual Cockpit" dijital gösterge paneli ve Volkswagen Grubu'nun MIB3 adı verilen güncel yazılım sistemi kullanılmış.

2020 Audi A5 tanıtıldı! Yeni Audi A5'in özellikleri ve motor gücü nedir? İşte detaylar...

'in versiyonları ilk aşamada tümü hafif hibrit sistemden beslenen dört motorla gelecek. Giriş seviyesi 163 bg'le açılan aracın türevi ise 6 silindirli, 3.0 dizel motoru kullanacak. 347 bg ve 700 üreten güç ünitesi ve gövde tipinde 100 km/s hıza 5 saniyeden kısa sürede ulaşacak. Maksimum hız ise 250 km/s ile sınırlandırılmış.

2020 Audi A5 tanıtıldı! Yeni Audi A5'in özellikleri ve motor gücü nedir? İşte detaylar...

Tıpkı S4, S6 ve S7'de olduğu gibi yalnızca dizele geçen , 'nın dışında 3.0 motorla da satılacak. 354 bg güç, 500 tork sunan ünitenin 0-100 km/s ivmelenmesi 'de 4.7; 'te 4.9 saniye.

2020 Audi A5 tanıtıldı! Yeni Audi A5'in özellikleri ve motor gücü nedir? İşte detaylar...

, makyajlı /'in satışlarını 'da sonbahar aylarında başlatacak. Edition One adı verilen lansman paketlerinde güç 190 bg olarak açıklanırken spor süspansiyon, S Line dış görünüm paketi gibi donanımlar standart olacak.

2020 Audi A5 tanıtıldı! Yeni Audi A5'in özellikleri ve motor gücü nedir? İşte detaylar...

40 ile 42 bin 900 €'dan başlayan A5 yelpazesinin S versiyonları aslında makyajdan önce dizel motora geçiş yapmıştı. (Motor 1 TR)

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