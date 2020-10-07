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2021 Honda Civic'in kabini böyle olacak! Yeni görseller ortaya çıktı
2021 model Honda Civic için çeşitli dedikodular dönüyor, bununla birlikte yeni nesil Civic'in kasa tiplerini içeren patentler de ortaya çıktı. Diğer yandan farklı sızıntılar da oluyor. Son olarak Avustralya hükümetinin patent kurumu tarafından yeni Honda Civic'in kabinini gösteren patent belgeleri paylaşıldı.
Giriş Tarihi: 07.10.2020
11:06
Güncelleme Tarihi: 22.10.2020
16:40
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