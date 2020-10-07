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2021 Civic'in kabini böyle olacak! Yeni görseller ortaya çıktı

2021 model Civic için çeşitli dedikodular dönüyor, bununla birlikte yeni nesil Civic'in kasa tiplerini içeren patentler de ortaya çıktı. Diğer yandan farklı sızıntılar da oluyor. Son olarak hükümetinin patent kurumu tarafından yeni 'in kabinini gösteren patent belgeleri paylaşıldı.

Giriş Tarihi: 07.10.2020 11:06 Güncelleme Tarihi: 22.10.2020 16:40
2021 Honda Civic'in kabini böyle olacak! Yeni görseller ortaya çıktı

Genel olarak konsol düzeninin sergilendiği fotoğraflarda bir multimedya ekranı göremiyoruz, fakat sistemin konsol üzerinde yüzer şekilde konumlanacağını anlayabiliyoruz.

2021 Honda Civic'in kabini böyle olacak! Yeni görseller ortaya çıktı

Konsolun orta kısmının üstünde ise büyük merkezi bir hoparlöre yer verilecek. Klima çıkışlarının üzerindeki yatay bölme iste muhtemelen aracın havalandırma sistemine dair kontrollere ev sahipliği yapacak.

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2021 Honda Civic'in kabini böyle olacak! Yeni görseller ortaya çıktı

Alt kısımda kalan oyuk ise muhtemelen vites kolu önündeki saklama alanına ait - ki burada bir dizi USB çıkışı da bulunacak.

2021 Honda Civic'in kabini böyle olacak! Yeni görseller ortaya çıktı

Hâlihazırda piyasada bulunan modele göre çok daha sakin ve duru bir dizayn felsefesi benimsediği görünen kabinin gerçek hâlini görmek için bir süre daha beklememiz gerekecek.

2021 Honda Civic'in kabini böyle olacak! Yeni görseller ortaya çıktı

Öte yandan gösterge panelinin de şimdiki modelden daha kibar hatlara kavuştuğunu da belirtmek lazım.

2021 Honda Civic'in kabini böyle olacak! Yeni görseller ortaya çıktı

Yeni nesil Civic'te önceki jenerasyonların aksine coupe ve üç kapılı hatchback gövde tipine yer verilmeyecek. Sadece sedan ve hatchback kasa tipiyle satılacak olan modelin ateşli versiyonları Si ve Type R ise daha ileri bir tarihte görücüye çıkarılacak.

2021 Honda Civic'in kabini böyle olacak! Yeni görseller ortaya çıktı

Şimdiye kadar gördüğümüz çizimler ve casus fotoğrafları, 'nın yeni jenerasyonda hırçın tasarım dilini biraz törpüleyeceğine işaret ediyor.

(Motor 1 TR)

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