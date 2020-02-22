2021 Volkswagen Caddy tanıtıldı! Yeni Volkswagen Caddy hakkında her şey

Crafter modelinde sunulan Trailer Assist sistemi geri manevraları kolaylaştırırken şerit değiştirme asistanı ve park asistanı genel olarak sürüş ve park işlemlerine yardımcı olacak.
Gelelim yeni Caddy'nin motor seçeneklerine. Tamamı Euro 6 standartlarına uygun olan dizel ve benzinli motorlarda partikül filtresi, emisyon kısıtlarına uyulmasını sağlıyor.
Volkswagen Grubu'nun NOx emisyonlarını azaltmak adına kullandığı yeni "Twin Dosing" teknolojisini içeren TDI motorlarda hem SCR katalizör, hem de çift AdBlue enjeksiyonu mevcut. Dizel kanadının güç değerleri 75, 102 ve 122 bg iken 1.5 TSI motor 116 bg güç sunuyor. (Motor 1 TR)