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2021 Caddy tanıtıldı! Yeni Volkswagen Caddy hakkında her şey

Alman otomotiv devi bir süreden beridir beklenen yeni Caddy modelini sonunda tanıttı. Tasarımda Golf 8'in izlerini taşıyan 2021 model Volkswagen Caddy, beşinci nesline geçmiş oldu. Bir önceki modelden tamamen farklı olan yeni Caddy, MQB platformunu kullanıyor. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 22.02.2020 11:46 Güncelleme Tarihi: 22.02.2020 11:49
2021 Volkswagen Caddy tanıtıldı! Yeni Volkswagen Caddy hakkında her şey

MQB altyapı mimarisine geçiş, yeni Caddy'nin daha dinamik oranlarla dizayn edilmesini sağlamış. Aslına bakarsanız tasarım devrimden ziyade evrimsel ve biraz Golf 8'i andırıyor. Caddy 5'in en dikkat çekici özellikleri ise delikli ön tampon ve tavana kadar uzanan stop lambaları olmuş. Yedi koltuklu olarak da satılacak yeni Caddy'nin kayar kapılarında ve bagaj kapağında elektrik desteği sunulurken ilk iki sıra koltuğu kapsayan büyük panoramik cam tavanın alanı ise tam olarak 1.4 m2.

2021 Volkswagen Caddy tanıtıldı! Yeni Volkswagen Caddy hakkında her şey

LED far ve stoplar ile donatılan yeni Caddy'de artık 18" çapa kadar jant seçenekleri sunulacak. Kessy adı verilen anahtarsız giriş sistemi ve dijital gösterge paneli gibi teknolojik detayları opsiyon listesinde sunacak olan Caddy'nin boş paketini de görmek lazım. VW Caddy 5'in süspansiyon sistemi önde McPherson, arkada ise torsiyon çubuğu olacak. Yönlendirme sistemi ise elektromekanik olacak.

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2021 Volkswagen Caddy tanıtıldı! Yeni Volkswagen Caddy hakkında her şey

Yeni Caddy'de camsız van Cargo, camlı yolcu bölgesine sahip ticari versiyon ve bir dizi binek paket sunulacak. Uzun versiyon olan Caddy Maxi arka bölümünde iki Avrupa standardı palet taşıyabilecek.

2021 Volkswagen Caddy tanıtıldı! Yeni Volkswagen Caddy hakkında her şey

Tıpkı Golf'te olduğu gibi, yeni Caddy'de de artık donanım paketleri eskisinden farklı adlandırılacak. Giriş seviyesi yalnızca Caddy adıyla satılacak olan beşinci nesil hafif ticaride bir üst basamak Life iken en üst versiyon Style ismini taşıyacak. , 3 yeni paketin eski nesle göre ciddi şekilde daha dolu olduğunun altını çiziyor.

2021 Volkswagen Caddy tanıtıldı! Yeni Volkswagen Caddy hakkında her şey

Bu arada kabinde de Golf 8 izleri görmek mümkün. Opsiyonel olarak gelen tamamen dijital gösterge paneli Digital Cockpit'in yanında boyutları 6.5 ile 10" arasında değişen multimedya ekranı, onun altında ise oldukça az sayıda düğme içeren bir kontrol paneli var.

2021 Volkswagen Caddy tanıtıldı! Yeni Volkswagen Caddy hakkında her şey

Aydınlatma, klima ve görüş kontrolleri de dijital düğmeler ile değiştirilen Caddy'nin birçok fonksiyonu merkezdeki dokunmatik ekran üzerinden kontrol edilebilecek. İç mekândaki aydınlatma elemanları LED ampuller ile donatılırken daha ergonomik koltuklar ve 230 Volt soketi dikkat çeken diğer detaylar. Tavana yerleştirilen fan ise iklimlendirme sisteminin verimliliğini arttırıyor.

Caddy 5'te sunulan 19 sürüş asistan sisteminin altısı bu nesille beraber donanım listesine dâhil olmuş. Travel Assist adlı sistem aracın tüm hızlarda destek sistemlerini kullanmasını sağlıyor. Yeni çok fonksiyonlu direksiyonun düğmeleri de kapasitif sensörlerle donatılmış.

2021 Volkswagen Caddy tanıtıldı! Yeni Volkswagen Caddy hakkında her şey

Crafter modelinde sunulan Trailer Assist sistemi geri manevraları kolaylaştırırken şerit değiştirme asistanı ve park asistanı genel olarak sürüş ve park işlemlerine yardımcı olacak.

Gelelim yeni Caddy'nin motor seçeneklerine. Tamamı Euro 6 standartlarına uygun olan dizel ve benzinli motorlarda partikül filtresi, emisyon kısıtlarına uyulmasını sağlıyor.

Grubu'nun NOx emisyonlarını azaltmak adına kullandığı yeni "Twin Dosing" teknolojisini içeren TDI motorlarda hem SCR katalizör, hem de çift AdBlue enjeksiyonu mevcut. Dizel kanadının güç değerleri 75, 102 ve 122 bg iken 1.5 TSI motor 116 bg güç sunuyor. (Motor 1 TR)

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