2021 Volkswagen Caddy tanıtıldı! Yeni Volkswagen Caddy hakkında her şey

Aydınlatma, klima ve görüş kontrolleri de dijital düğmeler ile değiştirilen Caddy'nin birçok fonksiyonu merkezdeki dokunmatik ekran üzerinden kontrol edilebilecek. İç mekândaki aydınlatma elemanları LED ampuller ile donatılırken daha ergonomik koltuklar ve 230 Volt soketi dikkat çeken diğer detaylar. Tavana yerleştirilen fan ise iklimlendirme sisteminin verimliliğini arttırıyor.

Caddy 5'te sunulan 19 sürüş asistan sisteminin altısı bu nesille beraber donanım listesine dâhil olmuş. Travel Assist adlı sistem aracın tüm hızlarda destek sistemlerini kullanmasını sağlıyor. Yeni çok fonksiyonlu direksiyonun düğmeleri de kapasitif sensörlerle donatılmış.