2022 Jeep Compass tanıtıldı! Teknoloji rüzgarını arkasına alan araç özellikleriyle dikkat çekiyor!

Makyajlı Compass'ın benzinli tarafındaysa yeni 1.3 litre GSE turbo dört silindirli üniteyi görmekteyiz. İki farklı güç çıkışına sahip motorun 130 beygir güç ve 270 Nm tork üreten versiyonu 6 ileri manuel şanzımanla tercih edilebiliyor. 150 beygir güç ve 270 Nm tork üreten ikinci seçenek ise çift kavramalı DDCT şanzımanla satın alınabiliyor. Bu iki seçenek de dizelde olduğu gibi yalnızca önden çekişli olarak sunuluyor.