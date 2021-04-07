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Haberler Galeri 2022 Jeep Compass tanıtıldı! Teknoloji rüzgarını arkasına alan araç özellikleriyle dikkat çekiyor!
Giriş Tarihi: 07.04.2021 10:04 Güncelleme Tarihi: 07.04.2021 10:05

tanıtıldı! Teknoloji rüzgarını arkasına alan araç özellikleriyle dikkat çekiyor!

modelinin makyajlanacağı ve yeni teknolojik özelliklerle donatılacağı uzun zamandır dedikodularda bahsediliyordu. Fakat ünlü marka bu konuda açıklama yapmaktan kaçınmıştı ve sonunda merak edilen sorular yanıtlarını buldu. 'da satışa çıkacak ilk model olan resmen tanıtıldı. Peki aracın özellikleri nedir, neler değişti? ne gibi yeniliklere imza attı? İşte detaylar...

2022 Jeep Compass tanıtıldı! Teknoloji rüzgarını arkasına alan araç özellikleriyle dikkat çekiyor!

'ın ön bölümünde 7 parçadan oluşan panjur tasarımının sürdüğünü fakat aydınlatmaların inceldiğini ve yeni LED gündüz farlarına kavuştuğunu görüyoruz. Alt bölümdeki ince hava girişi de boydan boya uzayacak şekilde tasarlanmış ve sis farları da bu bölüme dahil edilmiş. Öte yandan tamponun altındaki merkez hava girişi de daha yüksek görünecek biçimde tasarlanmış.

2022 Jeep Compass tanıtıldı! Teknoloji rüzgarını arkasına alan araç özellikleriyle dikkat çekiyor!

Yeni 'ın iç mekanında dış tasarıma göre daha önemli yenilikler mevcut. Yeni üç kollu direksiyonun hemen arkasında 10.25 inçlik dijital gösterge ekranını görüyoruz. Yenilenen konsolun merkezinde, Uconnect 5 multimedya sisteminin kontrol edildiği yeni bir ekran mevcut. Bu ekran donanım seviyesine göre 8.4 inç veya 10.1 inç boyutunda tercih edilebiliyor. Söz konusu sistemde akıllı telefon entegrasyonu, Tom Tom navigasyon ve sesli komut desteği bulunuyor. Yenilenen Compass'ın yaşam alanında selefine kıyasla 4.4 litre daha fazla saklama alanı mevcut.

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2022 Jeep Compass tanıtıldı! Teknoloji rüzgarını arkasına alan araç özellikleriyle dikkat çekiyor!

Pek çok sürüş asistan sisteminin standart olarak sunulduğu 'ta sürücü yorgunluk uyarısı, trafik işareti algılama, akıllı hız asistanı ve yaya ile bisikletli algılama özelliğine sahip acil durum freni bulunuyor. Adaptif hız sabitleme sistemi ve şeritte kalma asistanının birlikte çalıştığı makyajlı Compass, markanın 'daki seviye 2 otonom sürüş yeteneğine sahip ilk modeli olma özelliği taşıyor.

2022 Jeep Compass tanıtıldı! Teknoloji rüzgarını arkasına alan araç özellikleriyle dikkat çekiyor!

'ın motor gamında benzinli, dizel ve şarj edilebilir hibrit teknolojisine sahip üniteler yer alıyor. Yenilenen 1.6 litre Multijet II dizel motor artık 130 beygir güç (selefine göre +10 hp) ve 320 Nm tork üretiyor. 6 ileri manuel şanzımanla tercih edilebilen dizel ünite önden çekişli olarak sunuluyor. Şirket ayrıca söz konusu motorun öncekine kıyasla %10 daha verimli olduğunun altını çiziyor.

2022 Jeep Compass tanıtıldı! Teknoloji rüzgarını arkasına alan araç özellikleriyle dikkat çekiyor!

Makyajlı Compass'ın benzinli tarafındaysa yeni 1.3 litre GSE turbo dört silindirli üniteyi görmekteyiz. İki farklı güç çıkışına sahip motorun 130 beygir güç ve 270 Nm tork üreten versiyonu 6 ileri manuel şanzımanla tercih edilebiliyor. 150 beygir güç ve 270 Nm tork üreten ikinci seçenek ise çift kavramalı DDCT şanzımanla satın alınabiliyor. Bu iki seçenek de dizelde olduğu gibi yalnızca önden çekişli olarak sunuluyor.

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