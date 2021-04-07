HaberlerGaleri2022 Jeep Compass tanıtıldı! Teknoloji rüzgarını arkasına alan araç özellikleriyle dikkat çekiyor!
Giriş Tarihi: 07.04.2021 10:04Güncelleme Tarihi: 07.04.2021 10:05
2022 Jeep Compass tanıtıldı! Teknoloji rüzgarını arkasına alan araç özellikleriyle dikkat çekiyor!
Jeep Compass modelinin makyajlanacağı ve yeni teknolojik özelliklerle donatılacağı uzun zamandır dedikodularda bahsediliyordu. Fakat ünlü marka bu konuda açıklama yapmaktan kaçınmıştı ve sonunda merak edilen sorular yanıtlarını buldu. Avrupa'da satışa çıkacak ilk model olan 2022 Jeep Compass resmen tanıtıldı. Peki aracın özellikleri nedir, neler değişti? Jeep ne gibi yeniliklere imza attı? İşte detaylar...