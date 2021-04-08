HaberlerGaleri2022 Mercedes-Benz CLS resmen duyuruldu! Yeni Mercedes-Benz CLS'nin özellikleri, motor gücü nedir? Neler değişti?
Giriş Tarihi: 08.04.2021 09:32Güncelleme Tarihi: 08.04.2021 09:37
2022 Mercedes-Benz CLS resmen duyuruldu! Yeni Mercedes-Benz CLS'nin özellikleri, motor gücü nedir? Neler değişti?
Mercedes hareketli günler yaşıyor. Alman devi yeni araç tanıtımlarında eskisine göre artık elini daha çabuk tutuyor, 2021'in başından beridir Mercedes birkaç yeni modelini tanıttı. Hatta son raporlara göre çıktığı dönemde oldukça popüler bir araç olan SL 73 AMG, 22 yıl sonra 73 takısıyla geri dönmeye hazırlanıyor. Ünlü marka şimdi de söylentilerde ismini sıklıkla duyduğumuz 2022 Mercedes-Benz CLS'yi tanıttı. Yeni aracın tasarımındaki dokunuşlar kendini belli ederken, kaputun altında ise önemli değişiklikler var. İşte detaylar...