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Haberler Galeri 2022 Mercedes-Benz CLS resmen duyuruldu! Yeni Mercedes-Benz CLS'nin özellikleri, motor gücü nedir? Neler değişti?
Giriş Tarihi: 08.04.2021 09:32 Güncelleme Tarihi: 08.04.2021 09:37

2022 -Benz CLS resmen duyuruldu! Yeni Mercedes-Benz CLS'nin özellikleri, motor gücü nedir? Neler değişti?

hareketli günler yaşıyor. devi yeni araç tanıtımlarında eskisine göre artık elini daha çabuk tutuyor, 2021'in başından beridir Mercedes birkaç yeni modelini tanıttı. Hatta son raporlara göre çıktığı dönemde oldukça popüler bir araç olan , 22 yıl sonra 73 takısıyla geri dönmeye hazırlanıyor. Ünlü marka şimdi de söylentilerde ismini sıklıkla duyduğumuz 2022 Mercedes-Benz CLS'yi tanıttı. Yeni aracın tasarımındaki dokunuşlar kendini belli ederken, kaputun altında ise önemli değişiklikler var. İşte detaylar...

2022 Mercedes-Benz CLS resmen duyuruldu! Yeni Mercedes-Benz CLS'nin özellikleri, motor gücü nedir? Neler değişti?

Makyajlı -Benz CLS'nin panjur tasarımı elden geçirilmiş ve bu alanda logoyu da saran krom şerit inceltilerek daha şık hale getirilmiş. Bunun yanı sıra boydan boya uzanan bir kanat ve kenarlarda L şekilli detaylara sahip daha sportif bir ön tampona yer verilmiş. Yeni 19 inçlik jantların da karşımıza çıktığı makyajlı CLS'nin renk yelpazesinde de yeni seçenekler bulunuyor.

2022 Mercedes-Benz CLS resmen duyuruldu! Yeni Mercedes-Benz CLS'nin özellikleri, motor gücü nedir? Neler değişti?

2022 -Benz CLS'nin iç mekanında da minimal bir değişim söz konusu. İlk göze çarpan detay, üzerinde parlak siyah detaylara yer verilen yeni üç kollu direksiyon oluyor. Direksiyon simidi üzerinde ellerinizi algılayan sensörlere yer verilmiş. Böylelikle CLS'nin yarı otonom sürüş sistemi aktifken hatalı uyarıların engellenmesi hedeflenmiş. Bunun yanı sıra iç mekanda yeni ahşap trim ve nappa deri döşeme opsiyonları mevcut.

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2022 Mercedes-Benz CLS resmen duyuruldu! Yeni Mercedes-Benz CLS'nin özellikleri, motor gücü nedir? Neler değişti?

Makyajlı CLS'nin kaputu altında dizel ve benzinli motorlar yer alıyor. Dizel tarafın giriş seviyesindeki CLS 220 d versiyonunda 194 beygir güç ve 400 Nm tork üreten 2.0 litre dört silindirli ünite mevcut. Bu versiyon 0-100 km/s hızlanmasını 7.5 saniyede tamamlarken maksimum 237 km/s sürat yapabiliyor. Bunun yanı sıra 265 beygir güç ve 550 Nm tork üreten 2.0 litre dört silindirli sahip CLS 300 d 4MATIC versiyonu da listede.

2022 Mercedes-Benz CLS resmen duyuruldu! Yeni Mercedes-Benz CLS'nin özellikleri, motor gücü nedir? Neler değişti?

Söz konusu versiyonda 48V hafif hibrit teknolojisine de yer verilmiş. Bu sistem, ani hızlanmalarda dizel motora 20 beygire kadar destek sağlıyor. CLS 300 d 4MATIC bu sayede 0-100 km/s hızlanmasını 6.4 saniyede tamamlarken maksimum 250 km/s hız yapıyor. Dizel tarafındaki en güçlü seçenek olan, 3.0 litre altı silindirli üniteye sahip CLS 400 d 4MATIC ise 330 beygir güç ve 700 Nm tork çıkışıyla 0-100 km/s hızlanmasını 5.2 saniyede tamamlıyor.

2022 Mercedes-Benz CLS resmen duyuruldu! Yeni Mercedes-Benz CLS'nin özellikleri, motor gücü nedir? Neler değişti?

Benzinli seçenekler ise CLS 350 ile başlıyor. 2.0 litre üniteye sahip versiyon 299 beygir güç ve 400 Nm tork üretiyor. Söz konusu versiyonun 0-100 km/s hızlanma süresi 6.1 saniye. CLS 450 4MATIC ise 3.0 litre altı silindirli motoruyla 367 beygir güç ve 500 Nm tork üretiyor. 0-100 km/s hızlanmasını 4.8 saniyede tamamlayan bu versiyonda da hafif hibrit teknolojisine yer verilmiş.

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