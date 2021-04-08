2022 Mercedes-Benz CLS resmen duyuruldu! Yeni Mercedes-Benz CLS'nin özellikleri, motor gücü nedir? Neler değişti?

Makyajlı Mercedes-Benz CLS'nin panjur tasarımı elden geçirilmiş ve bu alanda logoyu da saran krom şerit inceltilerek daha şık hale getirilmiş. Bunun yanı sıra boydan boya uzanan bir kanat ve kenarlarda L şekilli detaylara sahip daha sportif bir ön tampona yer verilmiş. Yeni 19 inçlik jantların da karşımıza çıktığı makyajlı CLS'nin renk yelpazesinde de yeni seçenekler bulunuyor.