350 bin aracı 7 milyar dolara satın aldı!

Volkswagen'in ABD'de emisyon skandalı sonrası satın aldığı 350 bin araç ve bu araçların toplu görüntüleri ortaya çıktı. Volkswagen, dizel araçlardaki emisyon sıkıntısı nedeniyle ABD'de 350 bin civarında aracı bir süre önce toplam 7,4 milyar dolar ödeyerek geri aldı. Bağımsız denetçilerin mahkemeye sundukları bilgilere göre Şirket, 300 bin civarındaki aracı ABD'deki 37 depolama tesisinde tutuyor ve bu depolaran yakın zamanda boşaltılması zor. VW sözcüsü Jeannine Ginivan yaptığı açıklamada Victorville'deki tesisin araçlarını depoladıkları birçok tesisten sadece biri olduğunu söyledi. Ginivan, 'Buralarda geçici olarak depoladığımız araçların, uzun vadeli kalitelerini rutin bir şekilde kontrol ediyoruz. Böylece düzenleyici kurumlar onay verdiklerinde yeniden satışa sunabileceğiz' dedi. VW, ABD'deki düzenleyici kurumların ve araç sahiplerinin taleplerini karşılamak için toplamda 25 milyar dolardan fazla ödeme yaparak 500 bin aracı toplayacak. Satın alımların 2019 yılına kadar devam etmesi bekleniyor.