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350 bin aracı 7 milyar dolara satın aldı!

'in ABD'de emisyon skandalı sonrası satın aldığı 350 bin araç ve bu araçların toplu görüntüleri ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 17.10.2018 20:46 Güncelleme Tarihi: 17.10.2018 20:48
350 bin aracı 7 milyar dolara satın aldı!
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350 bin aracı 7 milyar dolara satın aldı!

, dizel araçlardaki emisyon sıkıntısı nedeniyle ABD'de 350 bin civarında aracı bir süre önce toplam 7,4 milyar dolar ödeyerek geri aldı.

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350 bin aracı 7 milyar dolara satın aldı!

Bağımsız denetçilerin mahkemeye sundukları bilgilere göre Şirket, 300 bin civarındaki aracı ABD'deki 37 depolama tesisinde tutuyor ve bu depolaran yakın zamanda boşaltılması zor.

350 bin aracı 7 milyar dolara satın aldı!

VW sözcüsü Jeannine Ginivan yaptığı açıklamada Victorville'deki tesisin araçlarını depoladıkları birçok tesisten sadece biri olduğunu söyledi.

350 bin aracı 7 milyar dolara satın aldı!

Ginivan, "Buralarda geçici olarak depoladığımız araçların, uzun vadeli kalitelerini rutin bir şekilde kontrol ediyoruz. Böylece düzenleyici kurumlar onay verdiklerinde yeniden satışa sunabileceğiz" dedi.

350 bin aracı 7 milyar dolara satın aldı!

VW, ABD'deki düzenleyici kurumların ve araç sahiplerinin taleplerini karşılamak için toplamda 25 milyar dolardan fazla ödeme yaparak 500 bin aracı toplayacak.

350 bin aracı 7 milyar dolara satın aldı!

Satın alımların 2019 yılına kadar devam etmesi bekleniyor.

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