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Akaryakıt istasyonları değişiyor! Bakın nasıl olacak

Gelişen teknolojiye ve zamana akaryakıt istasyonları da uyum gösterecek. İşte sizi şaşkına çevirecek istasyonlarındaki yeni dönem! Akaryakıt istasyonlarında yeni döneme giriliyor. Araç sahipleri akaryakıt almak için istasyona giriş yaptıklarında araçlarına benzin dolduracak kimseyi bulamayacak. Yanlış duymadınız! Benzin istasyonlarında yeni döneme başlanıyor. Araç sahipleri akaryakıt almak için istasyona giriş yaptıklarında araçlarına benzin dolduracak kimseyi bulamayacak. Peki bu durum nasıl gerçekleşecek? Görünce büyük şaşkınlığa uğrayacaksınız! İşte akaryakıt istasyonlarında geçilecek yeni sistemin detayları...

Giriş Tarihi: 14.01.2020 07:36 Güncelleme Tarihi: 14.01.2020 09:25
Akaryakıt istasyonları değişiyor! Bakın nasıl olacak

istasyonları iyiden iyiye akıllandı. Arabayla istasyona yaklaşınca artık bakın ne görmeye başladık?

Akaryakıt istasyonları değişiyor! Bakın nasıl olacak

Önce araba istasyonuna yanaşıyor.

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Akaryakıt istasyonları değişiyor! Bakın nasıl olacak

Sonrasında karşıdaki ekranda 'STOP' yani 'DUR' ibaresini görene kadar aracı sürüyor.

Akaryakıt istasyonları değişiyor! Bakın nasıl olacak

İşte bu kadar... Araç durduktan sonra asıl sürpriz başlıyor.

Akaryakıt istasyonları değişiyor! Bakın nasıl olacak

Karşıdaki ekranda 'Welcome' ibaresini gördükten sonra işlem başlıyor.

Akaryakıt istasyonları değişiyor! Bakın nasıl olacak

Öncelikle bu istasyonlarda insan bulunmuyor; STOP yandığında isminiz ortaya çıkıyor.

Akaryakıt istasyonları değişiyor! Bakın nasıl olacak

Aracınızdan sizi tanıdıktan sonra cüzdan bilgilerinize kadar sistem ulaşıyor.

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