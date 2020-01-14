Akaryakıt istasyonları değişiyor! Bakın nasıl olacak
Akaryakıt istasyonları değişiyor! Bakın nasıl olacak
Gelişen teknolojiye ve zamana akaryakıt istasyonları da uyum gösterecek. İşte sizi şaşkına çevirecek benzin istasyonlarındaki yeni dönem! Akaryakıt istasyonlarında yeni döneme giriliyor. Araç sahipleri akaryakıt almak için istasyona giriş yaptıklarında araçlarına benzin dolduracak kimseyi bulamayacak. Yanlış duymadınız! Benzin istasyonlarında yeni döneme başlanıyor. Araç sahipleri akaryakıt almak için istasyona giriş yaptıklarında araçlarına benzin dolduracak kimseyi bulamayacak. Peki bu durum nasıl gerçekleşecek? Görünce büyük şaşkınlığa uğrayacaksınız! İşte akaryakıt istasyonlarında geçilecek yeni sistemin detayları...
Giriş Tarihi: 14.01.2020
07:36
Güncelleme Tarihi: 14.01.2020
09:25
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