Alman otomobil devi akıllı fark teknolojisini hayata geçiriyor!

Mercedes, aylar önce duyurusunu yaptığı akıllı far teknolojisini sonunda kullanmaya başlıyor. Bu teknoloji müthiş özelliklerle geliyor. İşte Mercedes'in akıllı far teknolojisinin tüm detayları. Otomobil farlarında yepyeni bir dönem başlıyor. Almanların geliştirdiği yeni bir teknoloji sayesinde hava karardığı anda yolda bakın neler göreceksiniz? Mercedes LED ızgarası formundaki far tasarımını ilk olarak 2015’te F 015 adını taşıyan araştırma aracında göstermişti. Ancak şirketin yeni dijital ışıkları, LED ızgarasından daha net ve açık bir aydınlatma vaat ediyor. HD kalitesinde aydınlatma sunan farlarda 1 milyondan fazla piksel bulunuyor ve sistem otomobilin önünün ne kadar aydınlatılacağını kontrol edilebiliyor. Farlarda parlaklık seviyesinin ayarlanmasında kullanılan sensörler bulunuyor. Bu sensörler sayesinde karşıdan gelenlerin gözlerinin ışıktan etkilenmesi engelleniyor. Mercedes’in akıllı far teknolojisinin bir diğer özelliği ise sürüş ve yol bilgilerini yol üzerine yansıtabilmesi. Örneğin, bakım çalışmalarının olduğu bir yolda giderken sürücülere hangi çizgide ilerlemeleri gerektiği konusunda yardım ediliyor.