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Alman otomobil devi akıllı fark teknolojisini hayata geçiriyor!

, aylar önce duyurusunu yaptığı akıllı far teknolojisini sonunda kullanmaya başlıyor. Bu teknoloji müthiş özelliklerle geliyor. İşte Mercedes'in sinin tüm detayları.

Giriş Tarihi: 05.08.2018 15:02 Güncelleme Tarihi: 05.08.2018 15:03
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Alman otomobil devi akıllı fark teknolojisini hayata geçiriyor!
Alman otomobil devi akıllı fark teknolojisini hayata geçiriyor!
Otomobil farlarında yepyeni bir dönem başlıyor. Almanların geliştirdiği yeni bir teknoloji sayesinde hava karardığı anda yolda bakın neler göreceksiniz?
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Alman otomobil devi akıllı fark teknolojisini hayata geçiriyor!
Alman otomobil devi akıllı fark teknolojisini hayata geçiriyor!
LED ızgarası formundaki far tasarımını ilk olarak 2015’te F 015 adını taşıyan araştırma aracında göstermişti.
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Alman otomobil devi akıllı fark teknolojisini hayata geçiriyor!
Alman otomobil devi akıllı fark teknolojisini hayata geçiriyor!
Ancak şirketin yeni dijital ışıkları, LED ızgarasından daha net ve açık bir aydınlatma vaat ediyor.
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Alman otomobil devi akıllı fark teknolojisini hayata geçiriyor!
Alman otomobil devi akıllı fark teknolojisini hayata geçiriyor!
HD kalitesinde aydınlatma sunan farlarda 1 milyondan fazla piksel bulunuyor ve sistem otomobilin önünün ne kadar aydınlatılacağını kontrol edilebiliyor.
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Alman otomobil devi akıllı fark teknolojisini hayata geçiriyor!
Alman otomobil devi akıllı fark teknolojisini hayata geçiriyor!
Farlarda parlaklık seviyesinin ayarlanmasında kullanılan sensörler bulunuyor. Bu sensörler sayesinde karşıdan gelenlerin gözlerinin ışıktan etkilenmesi engelleniyor.
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Alman otomobil devi akıllı fark teknolojisini hayata geçiriyor!
Alman otomobil devi akıllı fark teknolojisini hayata geçiriyor!
’in sinin bir diğer özelliği ise sürüş ve yol bilgilerini yol üzerine yansıtabilmesi.
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Alman otomobil devi akıllı fark teknolojisini hayata geçiriyor!
Alman otomobil devi akıllı fark teknolojisini hayata geçiriyor!
Örneğin, bakım çalışmalarının olduğu bir yolda giderken sürücülere hangi çizgide ilerlemeleri gerektiği konusunda yardım ediliyor.
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