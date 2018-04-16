Ankara'da sokağa çıktı herkes şaşkına döndü!



Aynı zamanda klasik otomobil kulübü üyesi olduğunu belirten Dönmez, "Bu bir sevda olarak başladı bende. Bu aracın peşine düştüm ve aldım. Yaklaşık 2 yıl boyunca bu aracı kovaladım. Tercih etmemin sebebi hem klasik olması, hem üstü açık olması hem de 4 çeker olmasıydı. Yani üç aracı bir arada yakaladığım bir model oldu. Bu sebepten dolayı da hayalimi gerçekleştirdim. Araştırmalarımıza göre Fidel Castro'nun Moskova'da bu aracı Türkiye'ye gelmeden önce kullandığı da bilgiler içerisinde mevcut" ifadelerini kullandı.