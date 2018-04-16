Ankara'da sokağa çıktı herkes şaşkına döndü!

Ankara'da düzenlenecek olan Sovyet müzikleri etkinliğine dikkat çekmek için Gaz 1966 model Rus üretimi Gaz 69 sokaklarda geziyor. Küba lideri Fidel Castro'nun da Rusya gezilerinde kullandığı Gaz 69, Ankaralılardan büyük ilgi gördü. Soğuk Savaş döneminde (1947-1991) kullanılan ve dönemin en güçlü askeri aracı olan Gaz 1966 model Rus üretimi Gaz 69, Küba lideri Castro tarafından da iddialara göre Rusya gezilerinde kullanıldı. Çeşitli versiyonları olan Gaz 69, Sovyet müzikleri etkinliği için Ankara'ya getirildi. Ankara sokaklarında gezen Gaz 69 vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Dağlık alanlarda zorlu hava şartlarında bile yolda bırakmayan Gaz 69, etkinliğin düzenleneceği alanda sergilenecek. Aracı 2 yıl önce 87 yaşında birinden aldığını belirten Ümit Sezgin Dönmez, Sovyetler döneminde üretilmiş bir savaş aracı. Aynı zamanda Fidel Castro'nun da kullandığı araçlardan. Birçok askeri faaliyette de kullanılmış. Aracımız 4 çeker ve çift yakıt deposu gibi birçok özelliği söz konusu. Savaş şartlarına göre üretildiği için tank savar gibi versiyonları da mevcut dedi. Araştırmalarımıza göre bu araç Türkiye'ye gelmeden önce Fidel Castro tarafından Moskova'da kullanılmış Aynı zamanda klasik otomobil kulübü üyesi olduğunu belirten Dönmez, Bu bir sevda olarak başladı bende. Bu aracın peşine düştüm ve aldım. Yaklaşık 2 yıl boyunca bu aracı kovaladım. Tercih etmemin sebebi hem klasik olması, hem üstü açık olması hem de 4 çeker olmasıydı. Yani üç aracı bir arada yakaladığım bir model oldu. Bu sebepten dolayı da hayalimi gerçekleştirdim. Araştırmalarımıza göre Fidel Castro'nun Moskova'da bu aracı Türkiye'ye gelmeden önce kullandığı da bilgiler içerisinde mevcut ifadelerini kullandı. Önümüzdeki hafta Ankara'da `Sovyet müzikleri` etkinliğini düzenleyeceklerini belirten Tarkan Gürol ise, Sovyetler Birliği 1991 yılında dağılmış olabilir ama kültürel mirası hala devam ediyor.