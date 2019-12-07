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  • Anne ve kızı adeta şoke oldu! Hyundai Accent otomobili bırakıp gitmişlerdi

adeta şoke oldu! otomobili bırakıp gitmişlerdi

ustalar yine görenleri şaşkına çevirecek bir işe imza attılar. Son dönemde bu konuda yeteneklerini sık sık sergiliyorlar ama bu kez Türk bir öyle bir sürprizle karşılaştı ki inanmakta zorlandılar. marka otomobilini Yüzde 100 Oto programının ustalarına teslim eden anne ve kızı bunu hiç beklemiyordu. Otomobillerinin son halini görmek için gelen anne ve kızı adeta gözlerine inanamadı. Hyundai otomobil öyle değişti ki tanımakta zorlandılar. O anlar ise kare kare görüntülendi. Sonuç gerçekten şaşırtıcıydı.

Giriş Tarihi: 07.12.2019 10:02
Anne ve kızı adeta şoke oldu! Hyundai Accent otomobili bırakıp gitmişlerdi

İşte öncesi ve sonrasıyla hayran bırakan değişim. şaşırmakta haklı mı siz karar verin!

Anne ve kızı adeta şoke oldu! Hyundai Accent otomobili bırakıp gitmişlerdi
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Anne ve kızı adeta şoke oldu! Hyundai Accent otomobili bırakıp gitmişlerdi
Anne ve kızı adeta şoke oldu! Hyundai Accent otomobili bırakıp gitmişlerdi
Anne ve kızı adeta şoke oldu! Hyundai Accent otomobili bırakıp gitmişlerdi
Anne ve kızı adeta şoke oldu! Hyundai Accent otomobili bırakıp gitmişlerdi
Anne ve kızı adeta şoke oldu! Hyundai Accent otomobili bırakıp gitmişlerdi
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