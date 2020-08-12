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Anne ve kızı şaşkına döndü! Accent otomobilin son haline inanamadılar

Türk ustalar yine görenleri şaşkına çevirecek bir işe imza attılar. Son dönemde bu konuda yeteneklerini sık sık sergiliyorlar ama bu kez Türk bir anne ve kızı öyle bir sürprizle karşılaştı ki inanmakta zorlandılar. Accent marka otomobilini Yüzde 100 Oto programının ustalarına teslim eden anne ve kızı bunu hiç beklemiyordu. Otomobillerinin son halini görmek için gelen anne ve kızı adeta gözlerine inanamadı. Hyundai otomobil öyle değişti ki tanımakta zorlandılar. O anlar ise kare kare görüntülendi. Sonuç gerçekten şaşırtıcıydı.

Giriş Tarihi: 12.08.2020 15:32 Güncelleme Tarihi: 12.08.2020 15:34
Anne ve kızı şaşkına döndü! Hyundai Accent otomobilin son haline inanamadılar

İşte öncesi ve sonrasıyla hayran bırakan değişim. Anne ve kızı şaşırmakta haklı mı siz karar verin!

Anne ve kızı şaşkına döndü! Hyundai Accent otomobilin son haline inanamadılar
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Anne ve kızı şaşkına döndü! Hyundai Accent otomobilin son haline inanamadılar
Anne ve kızı şaşkına döndü! Hyundai Accent otomobilin son haline inanamadılar
Anne ve kızı şaşkına döndü! Hyundai Accent otomobilin son haline inanamadılar
Anne ve kızı şaşkına döndü! Hyundai Accent otomobilin son haline inanamadılar
Anne ve kızı şaşkına döndü! Hyundai Accent otomobilin son haline inanamadılar
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