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Araçlarda plakalar değişiyor! Yeni sistemle birlikte yeni dönem başlıyor!
Otomotiv sektörü değişiyor, araçlar gelişiyor ve bununla birlikte yeni sistemler de devreye giriyor. Tabii ki plakalar da bu durumdan etkilendi. Bundan sonra araç plakalarında yeni bir dönem başlıyor diyebiliriz. Yeni sistemle birlikte plakalar tamamen değişecek. Bu sistem sürücülere oldukça kolaylık sağlayacak. Peki bu durum nasıl gerçekleşecek? Neler olacak? İşte plakaları değiştirecek olan yeni sistemin detayları...
Giriş Tarihi: 14.08.2020
16:16
Güncelleme Tarihi: 14.08.2020
16:22
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