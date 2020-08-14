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Araçlarda plakalar değişiyor! Yeni sistemle birlikte yeni dönem başlıyor!

sektörü değişiyor, araçlar gelişiyor ve bununla birlikte yeni sistemler de devreye giriyor. Tabii ki plakalar da bu durumdan etkilendi. Bundan sonra araç plakalarında yeni bir dönem başlıyor diyebiliriz. Yeni sistemle birlikte plakalar tamamen değişecek. Bu sistem sürücülere oldukça kolaylık sağlayacak. Peki bu durum nasıl gerçekleşecek? Neler olacak? İşte plakaları değiştirecek olan yeni sistemin detayları...

Giriş Tarihi: 14.08.2020 16:16 Güncelleme Tarihi: 14.08.2020 16:22
Araçlarda plakalar değişiyor! Yeni sistemle birlikte yeni dönem başlıyor!

Araç sahiplerinin büyük bir kısmı için en başta gelen sorunlardan biri araçlarını uygun ve hızlı bir şekilde park etmektir. Arabalarda park etmek için park sensörleri, kameralar yer alıyor. Ancak burada artık devreye plakalar da giriyor.

Araçlarda plakalar değişiyor! Yeni sistemle birlikte yeni dönem başlıyor!

Araç plakaları akıllanıyor. Peki bu ne anlama geliyor? Araçların ön ve arka tarafına taktığınız plakalar artık sadece bilgilerinizi paylaşmayacak!

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Araçlarda plakalar değişiyor! Yeni sistemle birlikte yeni dönem başlıyor!

Fansens'in geliştirdiği özel bir teknoloji sayesinde plakalar kendi başlarına sürücülerin araçlarını çok daha kolay park edebilmelerini sağlayacak. Peki bir bunu nasıl yapacak dersiniz?

Araçlarda plakalar değişiyor! Yeni sistemle birlikte yeni dönem başlıyor!

Öncelikle plakalarda bulunan sensörler Android telefonlarla bağlantılı çalışıyor. Siz herhangi bir nesneye fazlaca yaklaştığınızda telefonunuzdan bunu anbean takip edebiliyorsunuz. Nasıl mı? Gösterelim!

Araçlarda plakalar değişiyor! Yeni sistemle birlikte yeni dönem başlıyor!
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Araçlarda plakalar değişiyor! Yeni sistemle birlikte yeni dönem başlıyor!

Telefonda aynen bu şekilde aracınızın o an nereye yakın temas halinde olduğunu görüyorsunuz. Şu an görmekte olduğunuz fotoğrafta da araç arka taraftan bir başka araç veya nesneye oldukça yaklaşmışa benziyor!

Araçlarda plakalar değişiyor! Yeni sistemle birlikte yeni dönem başlıyor!

Telefona gelen bildirimler sayesinde ayrıca park sensörüne ihtiyaç kalmıyor. Ancak daha da önemlisi bu plakaların görevi sadece park sensörü olmak da değil!

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