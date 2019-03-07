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milyarderin inanılmaz garajı

Giriş Tarihi: 07.03.2019 12:22 Güncelleme Tarihi: 07.03.2019 12:51
Arap milyarderin inanılmaz garajı

Abu Dabi'nin multi milyarderlerinden Hamad bin Hamdan Al Nahyan'ın araç koleksiyonu görenleri şaşkına çeviriyor.

Arap milyarderin inanılmaz garajı

Hamad'ın yüzlerce araçlık bir müzesi bulunuyor.

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Arap milyarderin inanılmaz garajı

Müzede klasik araçların dışında çok sayıda özel tasarım araç da yer alıyor.

Arap milyarderin inanılmaz garajı

Hamad bin Hamdan Al Nahyan uzun yıllardır özel yapım 4 x 4 off road arabalarla ilgileniyor.

Arap milyarderin inanılmaz garajı

Kendisine özel araçlar tasarlatıyor.

Arap milyarderin inanılmaz garajı

Yine bu araçlardan bir tanesi fotoğrafta görünen 14 tekerlekli devasa araç. Multi milyarder Hamad bin Hamdan Al Nahyan'ın bu aracı göz dolduruyor.

Arap milyarderin inanılmaz garajı

71 yaşındaki milyarderin aracı özel bir uçak boyutunda.

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