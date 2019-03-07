Arap milyarderin inanılmaz garajı

Abu Dabi'nin multi milyarderlerinden Hamad bin Hamdan Al Nahyan'ın araç koleksiyonu görenleri şaşkına çeviriyor. Hamad'ın yüzlerce araçlık bir müzesi bulunuyor. Müzede klasik araçların dışında çok sayıda özel tasarım araç da yer alıyor. Hamad bin Hamdan Al Nahyan uzun yıllardır özel yapım 4 x 4 off road arabalarla ilgileniyor. Kendisine özel araçlar tasarlatıyor. Yine bu araçlardan bir tanesi fotoğrafta görünen 14 tekerlekli devasa araç. Multi milyarder Hamad bin Hamdan Al Nahyan'ın bu aracı göz dolduruyor. 71 yaşındaki milyarderin aracı özel bir uçak boyutunda.