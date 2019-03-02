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  • Artık üretilmeyecek otomobil modelleri açıklandı! Volkswagen, Toyota, Opel, Ford ve daha birçok marka...

Artık üretilmeyecek otomobil modelleri açıklandı! , Toyota, Opel, Ford ve daha birçok marka...

devleri 2019'da yeni modellerini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Her bir markanın birbirinden iddialı ve dikkat çekici araçları var. Bu sene otomotiv piyasasında sert bir rekabet yaşanacak görünüyor. Madalyonun başka bir yüzü daha var, çünkü markalar bazı modellerini piyasadan çekiyor ve üretimlerine son veriyor.

Giriş Tarihi: 02.03.2019 14:57 Güncelleme Tarihi: 02.03.2019 15:06
Artık üretilmeyecek otomobil modelleri açıklandı! Volkswagen, Toyota, Opel, Ford ve daha birçok marka...

İşte 2019 yılında üretimine son verilecek olan otomobiller...

Artık üretilmeyecek otomobil modelleri açıklandı! Volkswagen, Toyota, Opel, Ford ve daha birçok marka...

MiTo

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Artık üretilmeyecek otomobil modelleri açıklandı! Volkswagen, Toyota, Opel, Ford ve daha birçok marka...

Ford C-Max

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Infiniti Q50 Hybrid

Artık üretilmeyecek otomobil modelleri açıklandı! Volkswagen, Toyota, Opel, Ford ve daha birçok marka...

Opel Adam

Artık üretilmeyecek otomobil modelleri açıklandı! Volkswagen, Toyota, Opel, Ford ve daha birçok marka...

Opel Cascada

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