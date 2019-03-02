Artık üretilmeyecek otomobil modelleri açıklandı! Volkswagen, Toyota, Opel, Ford ve daha birçok marka...
Artık üretilmeyecek otomobil modelleri açıklandı! Volkswagen, Toyota, Opel, Ford ve daha birçok marka...
Otomotiv devleri 2019'da yeni modellerini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Her bir markanın birbirinden iddialı ve dikkat çekici araçları var. Bu sene otomotiv piyasasında sert bir rekabet yaşanacak görünüyor. Madalyonun başka bir yüzü daha var, çünkü markalar bazı modellerini piyasadan çekiyor ve üretimlerine son veriyor.
Giriş Tarihi: 02.03.2019
14:57
Güncelleme Tarihi: 02.03.2019
15:06