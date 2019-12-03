Artvinli'nin evlatlarına 'Anadol' vasiyeti!

Artvin'in Murgul ilçesinde yaşayan 65 yaşındaki İlyas Coşkuner, ilginç mi ilginç bir vasiyette bulundu. Artvinli adam 40 yıl önce aldığı ve sürekli kullandığı "Anadol" marka aracının satılmaması için çocuklarına vasiyet etti. Coşkuner 1975 model "Anadol" marka aracına tabiri caizse gözü gibi bakıyor. İlk ve tek otomobili olan Anadol'la duygusal bir bağ kuran İlyas Coşkuner'in hikayesi de bir hayli ilgi çekici . İşte "Çocuklarım arabayı satıp başka araba almam konusunda çok ısrar ediyorlar ama ben arabamı değiştirmedim, değiştirmeyeceğim o benim ilk göz ağrım. Ben Anadol hastasıyım. Arabama evladım gibi bakıyorum" diyen İlyas Coşkuner ve Anadol'unun hikayesi.