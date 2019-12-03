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Artvinli'nin evlatlarına '' vasiyeti!

'in Murgul ilçesinde yaşayan 65 yaşındaki İlyas Coşkuner, ilginç mi ilginç bir vasiyette bulundu. Artvinli adam 40 yıl önce aldığı ve sürekli kullandığı "" marka aracının satılmaması için çocuklarına vasiyet etti. Coşkuner 1975 model "Anadol" marka aracına tabiri caizse gözü gibi bakıyor. İlk ve tek otomobili olan Anadol'la duygusal bir bağ kuran İlyas Coşkuner'in hikayesi de bir hayli ilgi çekici . İşte "Çocuklarım arabayı satıp başka araba almam konusunda çok ısrar ediyorlar ama ben arabamı değiştirmedim, değiştirmeyeceğim o benim ilk göz ağrım. Ben Anadol hastasıyım. Arabama evladım gibi bakıyorum" diyen İlyas Coşkuner ve Anadol'unun hikayesi.

AA Otomobil
Giriş Tarihi: 03.12.2019 12:21 Güncelleme Tarihi: 03.12.2019 12:38
Artvinli'nin evlatlarına 'Anadol' vasiyeti!

Anadolu'dan duygulandıran bir insan hikayesi! 'in Murgul ilçesinde yaşayan 65 yaşındaki İlyas Coşkuner, 1975 model "" marka aracına gözü gibi bakıyor.

Artvinli'nin evlatlarına 'Anadol' vasiyeti!

Artvinli Coşkuner bir klasik araba tutkunu aslında.

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Artvinli'nin evlatlarına 'Anadol' vasiyeti!

Coşkuner, klasik araba tutkunu birisi olarak yerli otomobil 'a özel bir ilgisinin olduğunu söyledi.

Artvinli'nin evlatlarına 'Anadol' vasiyeti!

'un ilk ve tek arabası olduğunu anlatan Coşkuner, şunları söyledi:

Artvinli'nin evlatlarına 'Anadol' vasiyeti!

"Arabamı çok seviyorum. Çocuklarım arabayı satıp başka araba almam konusunda çok ısrar ediyorlar ama ben arabamı değiştirmedim, değiştirmeyeceğim o benim ilk göz ağrım.

Artvinli'nin evlatlarına 'Anadol' vasiyeti!

Ben hastasıyım. Arabama evladım gibi bakıyorum. Benim dört çocuğum var, beşinci çocuğum da Anadol'dur.

Artvinli'nin evlatlarına 'Anadol' vasiyeti!

Yağını, suyunu, her şeyiyle kendim ilgileniyorum. Arızalarını kendim yapıyorum. Beni hiç yolda bırakmadı. Arabamdan çok memnunum."

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