Audi'nin şaşkına çeviren değişimi! Bakın ne hale geldi
Audi'nin şaşkına çeviren değişimi! Bakın ne hale geldi
BMW, Volkswagen ve Mercedes ile birlikte Alman otomobil markalarının en önde gelenlerinden biri olan Audi'nin hayranlık uyandıran değişimi. Sosyal medyada büyük ilgi gören bu değişimin kahramanı ise Audi'nin A4 modeli oldu. Markanın en sevilen otomobil modellerinden biri olan Audi A4 adeta çehre değiştirdi. Peki bu değişim nasıl gerçekleşti? Türk ustaların eline bıraktığı Audi A4 model otomobilini yenileyip daha güzel bir görünüme kavuşmasını isteyen sahibi sonuca inanamayınca tepkisi de büyük oldu. Türk ustalara emanet ettiği aracını görmeye geldiğinde karşılaştığı manzaraya çok şaşırdı ve hayretler içinde kaldı! Otomobili ne hale mi geldi? Görünce siz de hayran kalacaksınız!
Giriş Tarihi: 17.12.2019
08:03
Güncelleme Tarihi: 17.12.2019
08:13
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