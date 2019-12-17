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  • Audi'nin şaşkına çeviren değişimi! Bakın ne hale geldi

'nin şaşkına çeviren değişimi! Bakın ne hale geldi

BMW, ve Mercedes ile birlikte Alman otomobil markalarının en önde gelenlerinden biri olan 'nin hayranlık uyandıran değişimi. Sosyal medyada büyük ilgi gören bu değişimin kahramanı ise Audi'nin modeli oldu. Markanın en sevilen otomobil modellerinden biri olan Audi A4 adeta çehre değiştirdi. Peki bu değişim nasıl gerçekleşti? Türk ustaların eline bıraktığı Audi A4 model otomobilini yenileyip daha güzel bir görünüme kavuşmasını isteyen sahibi sonuca inanamayınca tepkisi de büyük oldu. Türk ustalara emanet ettiği aracını görmeye geldiğinde karşılaştığı manzaraya çok şaşırdı ve hayretler içinde kaldı! Otomobili ne hale mi geldi? Görünce siz de hayran kalacaksınız!

Giriş Tarihi: 17.12.2019 08:03 Güncelleme Tarihi: 17.12.2019 08:13
Audi'nin şaşkına çeviren değişimi! Bakın ne hale geldi

İşte sonucu sizleri de büyük bir şaşkınlığa uğratacak o değişim böyle başladı!

Audi'nin şaşkına çeviren değişimi! Bakın ne hale geldi

Geldiğinde içi de dışı da eski bir model olduğunu fazlasıyla belli ediyordu.

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Audi'nin şaşkına çeviren değişimi! Bakın ne hale geldi

Baştan sona öyle bir değişti ki hayran kalmamak el değil.

Audi'nin şaşkına çeviren değişimi! Bakın ne hale geldi

İşte kare kare o değişim!

Audi'nin şaşkına çeviren değişimi! Bakın ne hale geldi
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Audi'nin şaşkına çeviren değişimi! Bakın ne hale geldi
Audi'nin şaşkına çeviren değişimi! Bakın ne hale geldi
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