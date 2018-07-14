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Bir döneme damga vuran ama tarihe karışan leri

Bir dönem yolların tozunu attıran ve artık tarihe karışan yüzlerce var. İşte 'de yakından tanınan ancak üretimde olamayan bazı lar...

Giriş Tarihi: 14.07.2018 14:34 Güncelleme Tarihi: 14.07.2018 14:50
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Bir döneme damga vuran ama tarihe karışan leri
Bir döneme damga vuran ama tarihe karışan otomobil modelleri
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Bir döneme damga vuran ama tarihe karışan leri
Bir döneme damga vuran ama tarihe karışan otomobil modelleri

Fiat Albea

Fiat'ın 2002 senesinin Mart ayında satışa sunduğu Albea'nın 2012 yılında üretimi durduruldu.

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Bir döneme damga vuran ama tarihe karışan leri
Bir döneme damga vuran ama tarihe karışan otomobil modelleri

'de ticari taksilerin yoğunlukla kullandığı Albea; Active, Dynamic ve Premio olmak üzere 3 farklı donanım paketleri ile satışa sunulmuştu.

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Bir döneme damga vuran ama tarihe karışan leri
Bir döneme damga vuran ama tarihe karışan otomobil modelleri

Fiat Tempra

Fiat'ın 1990 ile 1998 yılları arasında ürettiği Tempra, 2.0 litre, 148 beygir gücü ve 16v motor seçeneğiyle 'de üretilen dönemin en güçlü binek ünvanına sahipti.

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Bir döneme damga vuran ama tarihe karışan leri
Bir döneme damga vuran ama tarihe karışan otomobil modelleri

Fiat Tipo

Tipo, İtalyan otomotiv firması Fiat'ın 1988 ile 1995 yılları arasında ürettiği gözde lerden biriydi.

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Bir döneme damga vuran ama tarihe karışan leri
Bir döneme damga vuran ama tarihe karışan otomobil modelleri

Ön camları elektrikli olan , 1.4 ve 1.6 motor seçenekleriyle satılıyordu.

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Bir döneme damga vuran ama tarihe karışan leri
Bir döneme damga vuran ama tarihe karışan otomobil modelleri

Fiat Uno

İtalyanların supermini car adını verdikleri Uno, 1983 - 1995 yılları arasında üretildi.

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