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Bırakıp gittiği otomobilini görünce şaşkına döndü!

Bu görüntüler size bu kadarı da olmaz dedirtecek! Otomobilini ustalara emanet edip gitti döndüğünde gözlerine inanamadı! Son dönemde eski ve hurda otomobilleri ustalıkla yepyeni bir hale getirme çalışmaları çok moda. Yabancı televizyon kanallarının kimilerinde tüm gün bu tarz değişim ve yenilemeler izleyicilerin karşısına getiriliyor. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde hurda araçların değişimleri büyük ilgig görüyor. Bunların kimilerini ise Türk ustalar başarıyla gerçekleştiriyor. marka otomobilini ustalara emanet eden bu genç adam sonucu görmek için döndüğünde büyük bir şaşkınlık yaşadı.

Giriş Tarihi: 13.10.2019 10:46 Güncelleme Tarihi: 13.10.2019 10:48
Bırakıp gittiği otomobilini görünce şaşkına döndü!

İşte TRT'nin Yüzde 100 Oto programında gerçekleşen değişim izleyenleri de hayran bıraktı.

Bırakıp gittiği otomobilini görünce şaşkına döndü!

İşte kare kare o değişim! Otomobilin sahibi büyük şaşkınlık yaşadı sonucu görünce.

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Bırakıp gittiği otomobilini görünce şaşkına döndü!
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Bırakıp gittiği otomobilini görünce şaşkına döndü!
Bırakıp gittiği otomobilini görünce şaşkına döndü!
Bırakıp gittiği otomobilini görünce şaşkına döndü!
Bırakıp gittiği otomobilini görünce şaşkına döndü!
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