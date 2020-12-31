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marka özel otomobil garajda unutuldu! Arabayı bulanlar şaşkına döndü

Otomobil markalarının sınırlı sayıda ürettiği özel modelleri vardır. Sayıca az olan bu özel modellerin bazıları zaman içinde herhangi bir sebepten dolayı hurdaya çıkabiliyor. Aradan geçen yıllar ve kalan sağlam araçların da az sayıda olması sebebiyle, sözünü ettiğimiz özel modellerin değeri artıyor. Neredeyse her markanın aşağı yukarı buna benzer bir hikayeye sahip aracı bulunuyor. Alman otomotiv devi 'nin de M1 adında bir modeli var. Kült ve nadir bir model olarak gösterilen M1'den sadece 453 adet üretilmişti. İlginç bir şekilde İtalya'da bir garajda BMW M1 modeli bulundu. İşte garajda unutulan özel BMW modeli...

Giriş Tarihi: 31.12.2020 17:43 Güncelleme Tarihi: 31.12.2020 17:46
BMW marka özel otomobil garajda unutuldu! Arabayı bulanlar şaşkına döndü

Carscoops sitesinde yer alan bilgilere göre, araç 1982 yılından beri kullanılmamış. Öyle ki, 1980 yılından kalma orijinal lastikler hala üzerinde.

BMW marka özel otomobil garajda unutuldu! Arabayı bulanlar şaşkına döndü

Sadece 7 bin 392 kilometre yol yapmış olan bu M1'in motorunun hala çalıştığı belirtiliyor.

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BMW marka özel otomobil garajda unutuldu! Arabayı bulanlar şaşkına döndü

M1 sadece 453 adet üretilmişti.

BMW marka özel otomobil garajda unutuldu! Arabayı bulanlar şaşkına döndü

Kaputunun altında 6.0 litrelik 6 silindirli motor görev yapıyor.

BMW marka özel otomobil garajda unutuldu! Arabayı bulanlar şaşkına döndü

Bu aracın ise restore edilip açık artırmayla satışa sunulması planlanıyor.

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