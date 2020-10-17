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'nin çok az sayıda ürettiği nadir arabası ortaya çıktı! Otomobil yıllarca orada kalmış

Otomobil markalarının sınırlı sayıda ürettiği özel modelleri vardır. Sayıca az olan bu özel modellerin bazıları zaman içinde herhangi bir sebepten dolayı hurdaya çıkabiliyor. Aradan geçen yıllar ve kalan sağlam araçların da az sayıda olması sebebiyle, sözünü ettiğimiz özel modellerin değeri artıyor. Neredeyse her markanın aşağı yukarı buna benzer bir hikayeye sahip aracı bulunuyor. Alman otomotiv devi 'nin de M1 adında bir modeli var. Kült ve nadir bir model olarak gösterilen M1'den sadece 453 adet üretilmişti. İlginç bir şekilde İtalya'da bir garajda BMW M1 modeli bulundu. İşte garajda unutulan özel BMW modeli...

Giriş Tarihi: 17.10.2020 16:16 Güncelleme Tarihi: 17.10.2020 16:28
BMW'nin çok az sayıda ürettiği nadir arabası ortaya çıktı! Otomobil yıllarca orada kalmış

Carscoops sitesinde yer alan bilgilere göre, araç 1982 yılından beri kullanılmamış. Öyle ki, 1980 yılından kalma orijinal lastikler hala üzerinde.

BMW'nin çok az sayıda ürettiği nadir arabası ortaya çıktı! Otomobil yıllarca orada kalmış

Sadece 7 bin 392 kilometre yol yapmış olan bu M1'in motorunun hala çalıştığı belirtiliyor.

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BMW'nin çok az sayıda ürettiği nadir arabası ortaya çıktı! Otomobil yıllarca orada kalmış

M1 sadece 453 adet üretilmişti.

BMW'nin çok az sayıda ürettiği nadir arabası ortaya çıktı! Otomobil yıllarca orada kalmış

Kaputunun altında 6.0 litrelik 6 silindirli motor görev yapıyor.

BMW'nin çok az sayıda ürettiği nadir arabası ortaya çıktı! Otomobil yıllarca orada kalmış

Bu aracın ise restore edilip açık artırmayla satışa sunulması planlanıyor.

BMW'nin çok az sayıda ürettiği nadir arabası ortaya çıktı! Otomobil yıllarca orada kalmış

İşte 34 yıl garajda kalan M1'den görüntüler ve garajdan çıktığındaki son hali...

BMW'nin çok az sayıda ürettiği nadir arabası ortaya çıktı! Otomobil yıllarca orada kalmış
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