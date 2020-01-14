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  • Brüksel Otomobil Fuarı'na yoğun ilgi! Her biri göz kamaştırdı...

'na yoğun ilgi! Her biri göz kamaştırdı...

Belçika'nın başkenti 'de, bu yıl 98'incisi düzenlenen ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. , , , , , , , , gibi çok sayıda lüks otomobilin sergilendiği fuar 19 Ocak'ta sona erecek. Fuarı yaklaşık yarım milyon kişinin ziyaret etmesi bekleniyor. İşte fuardan en çarpıcı kareler!

AA Otomobil
Giriş Tarihi: 14.01.2020 16:25 Güncelleme Tarihi: 14.01.2020 16:26
Brüksel Otomobil Fuarı'na yoğun ilgi! Her biri göz kamaştırdı...

Belçika'nın başkenti 'de, bu yıl 98'incisi düzenlenen ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Brüksel Otomobil Fuarı'na yoğun ilgi! Her biri göz kamaştırdı...

Belçika Otomobil Federasyonu (FEBIAC) tarafından Expo Center'da gerçekleştirilen fuar dünyanın önde gelen bütün motorlu taşıt üreticilerini bir araya getirdi.

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Brüksel Otomobil Fuarı'na yoğun ilgi! Her biri göz kamaştırdı...

Toplam 100 bin metrekarelik alanda düzenlenen fuarda yüzlerce araç yer aldı.

Brüksel Otomobil Fuarı'na yoğun ilgi! Her biri göz kamaştırdı...

Elektrikli otomobillere geniş yer verilen fuarda, son model otomobil, SUV, kamyonet, hafif ticari araç ve motosiklet görücüye çıktı.

Brüksel Otomobil Fuarı'na yoğun ilgi! Her biri göz kamaştırdı...

Bütün büyük markaların ürettikleri tam elektrikli otomobil modelleri yoğun ilgi topladı.

Brüksel Otomobil Fuarı'na yoğun ilgi! Her biri göz kamaştırdı...

Fuarda, Mercedes, Audi, , Tesla, Porche, Ferrari, Lamborghini, Rolls Royce, Bentley gibi çok sayıda lüks otomobil sergilendi.

Brüksel Otomobil Fuarı'na yoğun ilgi! Her biri göz kamaştırdı...

Otomobiller hakkında geniş bilgilendirmeler yapılan fuarda, söz konusu araçların satışları da gerçekleştirildi.

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