Bu arabalar tarihe karıştı! Türkiye'de yakından tanınan ama artık olmayan otomobil modelleri...
Bu arabalar tarihe karıştı! Türkiye'de yakından tanınan ama artık olmayan otomobil modelleri...
Otomobil üreticileri her sene yeni modellerini tanıtıyor. Söz konusu yeni arabalar iddialı ve dikkat çekici. Bununla birlikte yeni nesil otomobillerde bulunan teknolojiler işin ayrı bir kısmını oluşturuyor. Motordan, iç mekana kadar birçok noktada teknolojinin nimetlerinden yararlanılıyor. Otomotiv devleri yeni araçlarını piyasaya sürerken, bazı eski modellerin üretimini de durduruyor. Bir dönem yolların tozunu attıran ve artık tarihe karışan yüzlerce model var. İşte Türkiye'de yakından tanınan ancak üretimde olamayan bazı araçlar...
Giriş Tarihi: 07.12.2019
13:42
Güncelleme Tarihi: 07.12.2019
14:04
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