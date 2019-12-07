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  • Bu arabalar tarihe karıştı! Türkiye'de yakından tanınan ama artık olmayan otomobil modelleri...

Bu arabalar tarihe karıştı! 'de yakından tanınan ama artık olmayan otomobil modelleri...

Otomobil üreticileri her sene yeni modellerini tanıtıyor. Söz konusu yeni arabalar iddialı ve dikkat çekici. Bununla birlikte yeni nesil otomobillerde bulunan teknolojiler işin ayrı bir kısmını oluşturuyor. Motordan, iç mekana kadar birçok noktada teknolojinin nimetlerinden yararlanılıyor. devleri yeni araçlarını piyasaya sürerken, bazı eski modellerin üretimini de durduruyor. Bir dönem yolların tozunu attıran ve artık tarihe karışan yüzlerce model var. İşte 'de yakından tanınan ancak üretimde olamayan bazı araçlar...

Giriş Tarihi: 07.12.2019 13:42 Güncelleme Tarihi: 07.12.2019 14:04
Bu arabalar tarihe karıştı! Türkiye'de yakından tanınan ama artık olmayan otomobil modelleri...

Bu araçlar bir dönem oldukça ilgi görmüştü. Şimdi ise artık üretilmiyorlar.

Bu arabalar tarihe karıştı! Türkiye'de yakından tanınan ama artık olmayan otomobil modelleri...

Fiat Albea

Fiat'ın 2002 senesinin Mart ayında satışa sunduğu Albea'nın 2012 yılında üretimi durduruldu.

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Bu arabalar tarihe karıştı! Türkiye'de yakından tanınan ama artık olmayan otomobil modelleri...

'de ticari taksilerin yoğunlukla kullandığı Albea; Active, Dynamic ve Premio olmak üzere 3 farklı donanım paketleri ile satışa sunulmuştu.

Bu arabalar tarihe karıştı! Türkiye'de yakından tanınan ama artık olmayan otomobil modelleri...

Fiat Tempra

Fiat'ın 1990 ile 1998 yılları arasında ürettiği Tempra, 2.0 litre, 148 beygir gücü ve 16v motor seçeneğiyle 'de üretilen dönemin en güçlü binek otomobil ünvanına sahipti.

Bu arabalar tarihe karıştı! Türkiye'de yakından tanınan ama artık olmayan otomobil modelleri...

Fiat Tipo

Tipo, İtalyan firması Fiat'ın 1988 ile 1995 yılları arasında ürettiği gözde modellerden biriydi.

Bu arabalar tarihe karıştı! Türkiye'de yakından tanınan ama artık olmayan otomobil modelleri...

Ön camları elektrikli olan otomobil, 1.4 ve 1.6 motor seçenekleriyle satılıyordu.

Bu arabalar tarihe karıştı! Türkiye'de yakından tanınan ama artık olmayan otomobil modelleri...

Fiat Uno

İtalyanların supermini car adını verdikleri Uno, 1983 - 1995 yılları arasında üretildi.

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