Bu arabaların fişi çekildi! Üretilmeyecek otomobiller listesi açıklandı

Elektrikli araçlar dünyada yaygınlaşmaya başladı. Son gelişmelere göre dünya genelinde elektrikli taşıt sayısı 5 milyonu aştı. Elektrikli taşıt satışının ortalama 2 milyon artması halinde, dünyadaki elektrikli taşıt satışının 2025'e kadar yıllık 10 milyon, 2040'a kadar yıllık 30 milyona ulaşması bekleniyor. Bu sene gerçekleşen otomobil fuarlarında ve bugün başlayan Los Angeles Otomobil Fuarı'nda elektrikli veya hibrit araçlar öne çıktı. Teknolojiyi arkasına alan markalar, yeni modellerle birlikte bazı eski modellerini piyasadan çekip, üretimlerini sonlandırıyor. Kimisinin üretimi ocak ayı itibariyle durdu. Bu yıl sonundan ve 2020'den itibaren de üretilmeyecek olan araçların listesi açıklandı.

İşte o listeden dikkat çeken modeller...