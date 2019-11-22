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  • Bu arabaların fişi çekildi! Üretilmeyecek otomobiller listesi açıklandı

Bu arabaların fişi çekildi! Üretilmeyecek otomobiller listesi açıklandı

Her yıl devleri yeni modellerini tanıtıyor. Bu araçlar inanılmaz bir hızla gelişen ve sektör için geçmişte hayal olan teknolojiyi de arkalarına almış durumda. Mesela 2019 Otomobil bugün başladı. Fuarda elektrikli ve hibrit araçlar dikkat çekiyor. Diğer yandan da pick-up'ı 'ı tanıttı. Tasarımıyla bilim kurgu filmlerinden fırlamış gibi görünen Cybertruck, hem görünüşü hem de özellikleriyle gündeme damga vurdu. Otomotiv sektöründe üreticiler teknolojinin nimetlerinden yararlanırken, diğer yandan artan rekabette de yeni araçlarıyla öne çıkmaya çalışıyor. Yeni otomobiller piyasadaki yerlerini almaya hazırlanırken, bazı eski modellerin ise fişi çekildi. İşte yavaş yavaş üretimi sona eren otomobil modelleri...

Giriş Tarihi: 22.11.2019 13:02 Güncelleme Tarihi: 22.11.2019 13:16
Bu arabaların fişi çekildi! Üretilmeyecek otomobiller listesi açıklandı

Elektrikli araçlar dünyada yaygınlaşmaya başladı. Son gelişmelere göre dünya genelinde elektrikli taşıt sayısı 5 milyonu aştı. Elektrikli taşıt satışının ortalama 2 milyon artması halinde, dünyadaki elektrikli taşıt satışının 2025'e kadar yıllık 10 milyon, 2040'a kadar yıllık 30 milyona ulaşması bekleniyor. Bu sene gerçekleşen ve bugün başlayan Otomobil 'nda elektrikli veya hibrit araçlar öne çıktı. Teknolojiyi arkasına alan markalar, yeni modellerle birlikte bazı eski modellerini piyasadan çekip, üretimlerini sonlandırıyor. Kimisinin üretimi ocak ayı itibariyle durdu. Bu yıl sonundan ve 2020'den itibaren de üretilmeyecek olan araçların listesi açıklandı.

İşte o listeden dikkat çeken modeller...

Bu arabaların fişi çekildi! Üretilmeyecek otomobiller listesi açıklandı

MiTo

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Bu arabaların fişi çekildi! Üretilmeyecek otomobiller listesi açıklandı

Ford C-Max

Bu arabaların fişi çekildi! Üretilmeyecek otomobiller listesi açıklandı

Ford Grand C-Max

Bu arabaların fişi çekildi! Üretilmeyecek otomobiller listesi açıklandı

Infiniti Q50 Hybrid

Bu arabaların fişi çekildi! Üretilmeyecek otomobiller listesi açıklandı

Opel Adam

Bu arabaların fişi çekildi! Üretilmeyecek otomobiller listesi açıklandı

Opel Cascada

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