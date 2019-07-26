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Bu araçlar yakıtı adeta kokluyor! En az yakan arabalar 2019! Yakıt cimrisi otomobiller

Araba alırken a'dan z'ye kadar her şeyine dikkat edilir. Kaportası ne durumda, motoru nasıl, arızası var mı, kazası var mı gibi birçok soru insanların aklından geçiyor. Ancak tüketicilerin aklının bir köşesinde en önemli konulardan biri olarak 'yakıt' yer alıyor. şirketleri teknolojiyi de arkasına alarak, yakıt konusunda oldukça cimri otomobiller üretiyor. Eski model araçlar daha fazla yakarken, günümüzde çıkan otomobiller yakıt konusunda oldukça tasarruflu. Eğer az yakan bir araba istiyorsanız o zaman bu listeye bakmanızda fayda var. 2019'un en az yakan otomobilleri belli oldu.

Giriş Tarihi: 26.07.2019 09:45 Güncelleme Tarihi: 26.07.2019 09:55
Bu araçlar yakıtı adeta kokluyor! En az yakan arabalar 2019! Yakıt cimrisi otomobiller

Araçların ne kadar yakıt tükettiği her zaman tüketicilerin göz önünde bulundurduğu bir nokta. Bir araba satın almadan önce aracın km başına ortalama ne kadar yakıt tükettiği araştırılan konulardan biridir. Bütçesini sarsmayacak, tasarruflu bir araç sahibi olmak isteyen kişiler en az yakan arabaların ne olduğunu merak ediyor. Sizler için yakıtı adeta koklayan otomobil modellerini listeledik. Marka marka model model birçok arabanın yer aldığı bu listede, km başına ortalama yakıt tüketimine de yer verdik.

Bu araçlar yakıtı adeta kokluyor! En az yakan arabalar 2019! Yakıt cimrisi otomobiller

Citroen C3 1.6 Picasso EHDI 92HP

Yakıt tipi: Dizel
Ortalama yakıt Tüketimi(100km): 4.8 litre

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Bu araçlar yakıtı adeta kokluyor! En az yakan arabalar 2019! Yakıt cimrisi otomobiller

Toyota Prius 1.8 CVT 99HP

Yakıt tipi: Benzin
Ortalama yakıt Tüketimi(100km): 4 litre

Bu araçlar yakıtı adeta kokluyor! En az yakan arabalar 2019! Yakıt cimrisi otomobiller

Fiat Punto 1.3 Multijet 95HP

Yakıt tipi: Dizel
Ortalama yakıt Tüketimi(100km): 4.7 litre

Bu araçlar yakıtı adeta kokluyor! En az yakan arabalar 2019! Yakıt cimrisi otomobiller

1.3 95HP

Yakıt tipi: Dizel
Ortalama yakıt Tüketimi(100km): 4.7 litre

Bu araçlar yakıtı adeta kokluyor! En az yakan arabalar 2019! Yakıt cimrisi otomobiller

1.6 SC 95HP

Yakıt tipi: Dizel
Ortalama yakıt Tüketimi(100km): 4.7 litre

Bu araçlar yakıtı adeta kokluyor! En az yakan arabalar 2019! Yakıt cimrisi otomobiller

BMW 1 116D

Yakıt tipi: Dizel
Ortalama yakıt Tüketimi(100km): 4.7 litre

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