Bu araçlar yakıtı adeta kokluyor! En az yakan arabalar 2019! Yakıt cimrisi otomobiller
Bu araçlar yakıtı adeta kokluyor! En az yakan arabalar 2019! Yakıt cimrisi otomobiller
Araba alırken a'dan z'ye kadar her şeyine dikkat edilir. Kaportası ne durumda, motoru nasıl, arızası var mı, kazası var mı gibi birçok soru insanların aklından geçiyor. Ancak tüketicilerin aklının bir köşesinde en önemli konulardan biri olarak 'yakıt' yer alıyor. Otomotiv şirketleri teknolojiyi de arkasına alarak, yakıt konusunda oldukça cimri otomobiller üretiyor. Eski model araçlar daha fazla yakarken, günümüzde çıkan otomobiller yakıt konusunda oldukça tasarruflu. Eğer az yakan bir araba istiyorsanız o zaman bu listeye bakmanızda fayda var. 2019'un en az yakan otomobilleri belli oldu.
Giriş Tarihi: 26.07.2019
09:45
Güncelleme Tarihi: 26.07.2019
09:55