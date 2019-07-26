Bu araçlar yakıtı adeta kokluyor! En az yakan arabalar 2019! Yakıt cimrisi otomobiller

Araçların ne kadar yakıt tükettiği her zaman tüketicilerin göz önünde bulundurduğu bir nokta. Bir araba satın almadan önce aracın km başına ortalama ne kadar yakıt tükettiği araştırılan konulardan biridir. Bütçesini sarsmayacak, tasarruflu bir araç sahibi olmak isteyen kişiler en az yakan arabaların ne olduğunu merak ediyor. Sizler için yakıtı adeta koklayan otomobil modellerini listeledik. Marka marka model model birçok arabanın yer aldığı bu listede, km başına ortalama yakıt tüketimine de yer verdik.