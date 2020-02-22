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Bu model 'te bile yok! Eski Mercedes arabasını canavara dönüştürdü

Bazı kişiler sahibi oldukları eski arabalarını yenileyip, muhteşem bir değişime imza atabiliyor. Hatta bu işi ileri götürüp, eski arabasını farklı bir modele bile çevirenler var. Bir mühendis işte böyle işe imza attı. Uzun zamandır eski arabasını yenilemek isteyen genç adam, bu projesini hayata geçirmek için plan yaptı. Fakat yenileme işini aslında daha da ileri götürmek istiyordu. Aylar süren çalışmalar sonucunda Mercedes arabasını bambaşka bir modele çevirdi. Bu el yapımı modelden dünyada başka bir örnek daha yok. İşte mühendisin çılgın aracı...

Giriş Tarihi: 22.02.2020 18:22 Güncelleme Tarihi: 22.02.2020 18:32
Bu model Mercedes'te bile yok! Eski Mercedes arabasını canavara dönüştürdü

Makine mühendisi Ilya Belyakov, aracını en başta yenilemek istedi. Ancak uzun zamandır kafasında yer alan bir proje vardı ve yenileme işini daha ileri götürüp, projesini gerçekleştirmeye karar verdi.

Bu model Mercedes'te bile yok! Eski Mercedes arabasını canavara dönüştürdü

Belyakov'un projesi sonucunda yepyeni bir model ortaya çıktı.

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Bu model Mercedes'te bile yok! Eski Mercedes arabasını canavara dönüştürdü

Mühendis uzunca bir süre vaktini bu 'canavar'a ayırdı.

Bu model Mercedes'te bile yok! Eski Mercedes arabasını canavara dönüştürdü

Yerden 1.5 metre uzunlukta olan ve ağırlığı 3 tonu bulan aracın bir benzeri dünyada yok.

Bu model Mercedes'te bile yok! Eski Mercedes arabasını canavara dönüştürdü

Aracı günlük trafiğe sokmayı tercih etmeyen mühendis, bu araç ile 140 km/s hıza ulaşabiliyor.

Bu model Mercedes'te bile yok! Eski Mercedes arabasını canavara dönüştürdü

Ancak bu canavarı kullanmanın bedeli de ağır. Yaktığı benzin 100 km'de 25 litreyi buluyor.

Bu model Mercedes'te bile yok! Eski Mercedes arabasını canavara dönüştürdü

Özel yarışmalarda bir çok kupaya sahip olan ve MERCO-GAZ 149-66 ismini taşıyan bu özel modeli bir otomobilin baştan aşağı değişip, geldiği son noktayı gösteriyor.

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