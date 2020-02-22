Bu model Mercedes'te bile yok! Eski Mercedes arabasını canavara dönüştürdü
Bu model Mercedes'te bile yok! Eski Mercedes arabasını canavara dönüştürdü
Bazı kişiler sahibi oldukları eski arabalarını yenileyip, muhteşem bir değişime imza atabiliyor. Hatta bu işi ileri götürüp, eski arabasını farklı bir modele bile çevirenler var. Bir mühendis işte böyle işe imza attı. Uzun zamandır eski Mercedes arabasını yenilemek isteyen genç adam, bu projesini hayata geçirmek için plan yaptı. Fakat yenileme işini aslında daha da ileri götürmek istiyordu. Aylar süren çalışmalar sonucunda Mercedes arabasını bambaşka bir modele çevirdi. Bu el yapımı modelden dünyada başka bir örnek daha yok. İşte mühendisin çılgın aracı...
Giriş Tarihi: 22.02.2020
18:22
Güncelleme Tarihi: 22.02.2020
18:32
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