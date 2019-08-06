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  • Bugatti'yi görenlerin gözleri kanadı! 'Yok artık' dedirtti!

'yi görenlerin gözleri kanadı! 'Yok artık' dedirtti!

, Ferrari, Pagani veya Lamborghini gibi markaların araçları çoğu kişinin hayalini süslüyor. Bahsettiğimiz markalara ait araçların fiyatları yüz binlerce, hatta milyonlarca doları bulabiliyor. Bu yüzden herkese hitap etmiyorlar. Bazı kişiler ise hayal ettikleri spor otomobile kavuşmak için kendi aracının veya hurdadan aldıkları bir aracın dış görünüşünü değiştiriyor. Gerçekten de başarılı sonuçlar ortaya çıkabiliyor. Ancak bu tür projeler kötü de sonuçlanabiliyor.

Giriş Tarihi: 06.08.2019 16:14 Güncelleme Tarihi: 06.08.2019 16:15
Bugatti'yi görenlerin gözleri kanadı! 'Yok artık' dedirtti!

Kendi aracı veya eskimiş hurdaya çıkmış bir araç üstünde değişiklikler yaparak, hayalindeki spor otomobile kavuşmak için çalışmalar yapan insanların projelerine internette, televizyonda veya başka bir yerde denk gelmişsinizdir. Birçok örneği var. Tabii ki bu tür projeler oldukça emek ve zaman istiyor. Tabii ki işin bir de ekonomik boyutu da var. Bu tarz projeler senelerce sürebiliyor. Muhteşem sonuçlanan birçok çalışma var. Bir de madalyonun diğer tarafında kötü taklit araçlar yer alıyor. İşte adeta insanın gözünü kanatan dünyanın en kötü taklit arabaları...

Bugatti'yi görenlerin gözleri kanadı! 'Yok artık' dedirtti!

Taklit otomobiller arasında Ferrari'den Lamborghini'ye, Mercedes'ten BMW'ye kadar birçok markanın aracına ait kötü taklitler var.

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Bugatti'yi görenlerin gözleri kanadı! 'Yok artık' dedirtti!
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Bugatti'yi görenlerin gözleri kanadı! 'Yok artık' dedirtti!
Bugatti'yi görenlerin gözleri kanadı! 'Yok artık' dedirtti!
Bugatti'yi görenlerin gözleri kanadı! 'Yok artık' dedirtti!
Bugatti'yi görenlerin gözleri kanadı! 'Yok artık' dedirtti!
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