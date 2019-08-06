Bugatti'yi görenlerin gözleri kanadı! 'Yok artık' dedirtti!

Kendi aracı veya eskimiş hurdaya çıkmış bir araç üstünde değişiklikler yaparak, hayalindeki spor otomobile kavuşmak için çalışmalar yapan insanların projelerine internette, televizyonda veya başka bir yerde denk gelmişsinizdir. Birçok örneği var. Tabii ki bu tür projeler oldukça emek ve zaman istiyor. Tabii ki işin bir de ekonomik boyutu da var. Bu tarz projeler senelerce sürebiliyor. Muhteşem sonuçlanan birçok çalışma var. Bir de madalyonun diğer tarafında kötü taklit araçlar yer alıyor. İşte adeta insanın gözünü kanatan dünyanın en kötü taklit arabaları...