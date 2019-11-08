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Bursalı usta olan arabayı kendisi yaptı!

Otomobil tamircisi çocukluk hayalini gerçekleştirirse ne olur? İşte bu sorunun cevabı haberimizde! Herkesin bir vardır.Bursalı Usta ise bunu gerçekleştirenlerden. Hayalini gerçekleştiren Bursalı usta şaşkına çevirdi! Soydan Demir çocukluğunda hayal ettiği işi yıllar sonra gerçekleştirdi. Görenlerin çok beğendiği bir araç yaptı. 50 bin lirayı bulan çalışması tam 2 yıl süren Demir " Çocukluk hayalimi gerçekleştirdim" diyor. 'da yıllarca teknik servislerde çalışıp daha sonra kendi iş yerini açan otomobil tamircisi Soydan Demir (43), çıraklık hayalim dediği 86 model Tofaş Kartal marka otomobilini kamyonete çevirdi.

Giriş Tarihi: 08.11.2019 08:09 Güncelleme Tarihi: 08.11.2019 08:39
Bursalı usta çocukluk hayali olan arabayı kendisi yaptı!

İşte o ilginç olayın kahramanı!

Bursalı usta çocukluk hayali olan arabayı kendisi yaptı!

'da yıllarca teknik servislerde çalışıp daha sonra kendi iş yerini açan otomobil tamircisi Soydan Demir (43), çıraklık hayalim dediği 86 model Tofaş Kartal marka otomobilini kamyonete çevirdi.

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Bursalı usta çocukluk hayali olan arabayı kendisi yaptı!

Bakın Demir bunu nasıl yaptı!

Bursalı usta çocukluk hayali olan arabayı kendisi yaptı!

Aracın yapımından trafiğe çıkmasına kadar 2 yıl çalıştığını belirten Demir,

Bursalı usta çocukluk hayali olan arabayı kendisi yaptı!

"Çocukluk hayalime kavuştum.

Bursalı usta çocukluk hayali olan arabayı kendisi yaptı!

Bu aracı yapmam 50 bin lirayı buldu" dedi.

Bursalı usta çocukluk hayali olan arabayı kendisi yaptı!

Kentte küçük yaşlardan beri otomobil tamirciliği yapan Soydan Demir, o dönemlerde kendi proje aracını üretmenin hayalini kurdu. 20 yıl otomobil yetkili servislerinde çalışan Demir, daha sonra işinden ayrılarak kendi tamir atölyesini açtı.

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