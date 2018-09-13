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Çok parası var ama alamadı!

Ünlü milyarder, para her kapıyı açar zannetti. 50 milyon dolarlık koleksiyonuyla hava atınca Ferrari markasından darbe yedi!

Giriş Tarihi: 13.09.2018 16:31 Güncelleme Tarihi: 13.09.2018 16:36
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Çok parası var ama alamadı!
Çok parası var ama Ferrari alamadı!

ABD'li milyarder , 50 milyon dolarlık koleksiyonuyla poz verdi.

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Çok parası var ama alamadı!
Çok parası var ama Ferrari alamadı!

Filosuna La Aperta modelini de eklemek istedi.

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Çok parası var ama alamadı!
Çok parası var ama Ferrari alamadı!

Ancak yetkilileri, "Bu aracı sadece 200 kişilik VIP listemize mensup kişilere satacağız" diyerek iş adamını reddetti.

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Çok parası var ama alamadı!
Çok parası var ama Ferrari alamadı!

Lee ise aldığı "Hayır" yanıtı karşısında şoka girdi. Olayın basına yansıması üzerine yetkililerinden açıklama geldi.

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Çok parası var ama alamadı!
Çok parası var ama Ferrari alamadı!

Yetkililer, ", sadece bir otomobil markası değil aynı zamanda bir yaşam biçimidir. Paranızın olması demek, istediğiniz Ferrari'ye sahip olacağınız anlamına gelmez. , Ferrari koleksiyonuyla o kadar çok gösteriş yaptı ki bu durum markamıza yarardan çok zarar verir bir hale geldi" dedi.

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Çok parası var ama alamadı!
Çok parası var ama Ferrari alamadı!

ise "Ben sadece otomobillerimi sosyal medya hesaplarından paylaştım. Bu markaya zarardan öte yarar sağlar" demekle yetindi.

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Çok parası var ama alamadı!
Çok parası var ama Ferrari alamadı!

İşte Lee'nin koleksiyonundan kareler...

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