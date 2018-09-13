Çok parası var ama Ferrari alamadı!

Yetkililer, "Ferrari, sadece bir otomobil markası değil aynı zamanda bir yaşam biçimidir. Paranızın olması demek, istediğiniz Ferrari'ye sahip olacağınız anlamına gelmez. David Lee, Ferrari koleksiyonuyla o kadar çok gösteriş yaptı ki bu durum markamıza yarardan çok zarar verir bir hale geldi" dedi.