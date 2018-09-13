Çok parası var ama Ferrari alamadı!

Ünlü milyarder, para her kapıyı açar zannetti. 50 milyon dolarlık Ferrari koleksiyonuyla hava atınca Ferrari markasından darbe yedi! ABD'li milyarder David Lee, 50 milyon dolarlık Ferrari koleksiyonuyla poz verdi. Filosuna LaFerrari Aperta modelini de eklemek istedi. Ancak Ferrari yetkilileri, 'Bu aracı sadece 200 kişilik VIP listemize mensup kişilere satacağız' diyerek iş adamını reddetti. Lee ise aldığı 'Hayır' yanıtı karşısında şoka girdi. Olayın basına yansıması üzerine Ferrari yetkililerinden açıklama geldi. Yetkililer, 'Ferrari, sadece bir otomobil markası değil aynı zamanda bir yaşam biçimidir. Paranızın olması demek, istediğiniz Ferrari'ye sahip olacağınız anlamına gelmez. David Lee, Ferrari koleksiyonuyla o kadar çok gösteriş yaptı ki bu durum markamıza yarardan çok zarar verir bir hale geldi' dedi. David Lee ise 'Ben sadece otomobillerimi sosyal medya hesaplarından paylaştım. Bu markaya zarardan öte yarar sağlar' demekle yetindi. İşte Lee'nin koleksiyonundan kareler...