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Haberler Galeri Çürümüş hurda otomobili 1 ay içinde lüks arabaya çevirdiler! Aracın son hali şoke etti
Giriş Tarihi: 10.09.2020 18:10 Güncelleme Tarihi: 27.12.2021 10:46

Çürümüş hurda otomobili 1 ay içinde lüks arabaya çevirdiler! Aracın son hali şoke etti

Eski araçların yenilenmesi tüm dünyada oldukça ilgi görüyor. Artık yüzüne bakılmayacak olan arabalar, usta kişilerin ellerinden geçiyor ve ortaya şaheserler çıkıyor. Bazıları ise otomobil yenileme işini daha ileri boyuta götürerek, araçları başka bir modele çeviriyor. Rusya'da böyle bir çalışmaya imza atıldı. İki kafadar girişimci, hurda halindeki bir arabayı, 30 günde lüks bir otomobile dönüştürdü. Yaptıkları çalışmayı kare kare sosyal medyada paylaştılar.

Çürümüş hurda otomobili 1 ay içinde lüks arabaya çevirdiler! Aracın son hali şoke etti

Rusya'da yaşayan iki genç bir süreden beridir otomobil projesi üstünde çalışıyordu. Bunun için kullanılmayan eski bir hurda araca ihtiyaçları vardı.

Çürümüş hurda otomobili 1 ay içinde lüks arabaya çevirdiler! Aracın son hali şoke etti

Çılgın gençler hurda aracı ucuza satın aldı ve sonunda aylardır planladıkları projelerine başladılar.

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Çürümüş hurda otomobili 1 ay içinde lüks arabaya çevirdiler! Aracın son hali şoke etti

30 gün boyunca garajlarında gece gündüz çalışan genç girişimciler sonunda muhteşem lüks bir araç yapmayı başardılar.

Çürümüş hurda otomobili 1 ay içinde lüks arabaya çevirdiler! Aracın son hali şoke etti

İşte hurdanın harika lüks bir araca dönüştüğü macerasından kareler...

Çürümüş hurda otomobili 1 ay içinde lüks arabaya çevirdiler! Aracın son hali şoke etti
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