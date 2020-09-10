Giriş Tarihi: 10.09.2020 18:10Güncelleme Tarihi: 27.12.2021 10:46
Çürümüş hurda otomobili 1 ay içinde lüks arabaya çevirdiler! Aracın son hali şoke etti
Eski araçların yenilenmesi tüm dünyada oldukça ilgi görüyor. Artık yüzüne bakılmayacak olan arabalar, usta kişilerin ellerinden geçiyor ve ortaya şaheserler çıkıyor. Bazıları ise otomobil yenileme işini daha ileri boyuta götürerek, araçları başka bir modele çeviriyor. Rusya'da böyle bir çalışmaya imza atıldı. İki kafadar girişimci, hurda halindeki bir arabayı, 30 günde lüks bir otomobile dönüştürdü. Yaptıkları çalışmayı kare kare sosyal medyada paylaştılar.