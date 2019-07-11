Dile kolay! Yarım asır sonra garajdan çıkarıldı ve son hali şoke etti!
Dile kolay! Yarım asır sonra garajdan çıkarıldı ve son hali şoke etti!
1955 model bir otomobil. Üstelik 45 yıldır garajda yatıyor. Ve yıllar sonra çıkarılınca da yenileniyor. Peki son hali nasıl mı? Bu tozlu ve hurda hale gelmiş otomobil görenleri şaşkına çevirecek bir değişim geçirdi. Yaklaşık yarım asırdır bir garajda unutulan Rusların milli arabası 'Moskvich' restoratör ve klasik araba tutkunlarının eline geçince öyle bir hale geldi ki! İşte bu şaşırtıcı dönüşüm!
Giriş Tarihi: 11.07.2019
14:51
Güncelleme Tarihi: 09.09.2019
16:25