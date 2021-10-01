Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Dünyanın en lüks ve en pahalı elektrikli aracı için tarih verildi
Giriş Tarihi: 01.10.2021 16:24 Güncelleme Tarihi: 01.10.2021 16:26

Dünyanın en lüks ve en pahalı elektrikli aracı için tarih verildi

Elektrikli araçların yükselişi her geçen gün sürüyor. Otomotiv devleri gelecekte elektrikli araç markası olmak için düğmeye bastı ve planlarını uygulamaya başladı. Bu üreticilerden tanesi de Rolls Royce. Lüks otomobil denilince akla gelen ilk isim olan Rolls Royce, ilk elektrikli otomobili için tarih verdi. Ünlü marka 2030'a kadar fosil yakıtlı modelleri de sonlandıracağını açıkladı. İşte tüm detaylar...

Dünyanın en lüks ve en pahalı elektrikli aracı için tarih verildi

Otomotiv üreticileri elektrikli araçlara yönelmiş durumda. Tanıtılan yeni modellere baktığımızda elektrikli araçların ağırlıkta olduğunu görüyoruz. Diğer yandan markalar yakın gelecekte sadece elektrikli araç üretmek istiyor. Kademeli olarak fosil yakıtlı modellerin de üretimini sonlandıracaklar. Rolls Royce da böyle yapmayı planlıyor.

Rolls Royce ilk elektrikli aracı Spectre modelinin çıkışı için tarih verdi. Elektrikli araçlara karşı pozitif bakış açısını yıllardır bizlere gösteren şirket, içten yanmalı motorları tamamen geride bırakacağı tarihi de açıkladı.

Dünyanın en lüks ve en pahalı elektrikli aracı için tarih verildi

Rolls Royce, Spectre adlı tamamen elektrikli modelinin sloganlarla kaplı prototipini gösterdi. İki kapılı coupe bir model olacak olan Spectre; Ghost, Cullinan ve Phantom modellerinden aşina olduğumuz, öndeki alüminyum platform tasarımıyla gelecek. İlk elektrikli Rolls Royce olan Spectre, 2023'ün sonlarına doğru satışta olacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Dünyanın en lüks ve en pahalı elektrikli aracı için tarih verildi

Aracın performansı hakkında herhangi bir bilgi paylaşılmadı fakat şirketin CEO'su, daha önce elektrikli bir Rolls Royce'un, şirketin halihazırda elinde bulunan V-12 motora sahip araçların gerisinde kalmaması gerektiğini söylemişti. Söz konusu araçların bu motorla birlikte 0'dan 100'e 4,3 saniyede ulaşabildiğini düşünürsek, elektrikli olsa da oldukça performanslı bir aracın yolda olduğunu söyleyebiliriz.

Dünyanın en lüks ve en pahalı elektrikli aracı için tarih verildi

İsim konusunda Rolls Royce Spectre'nin, 2015 yapımı olan ve aynı ismi taşıyan James Bond filmine gönderme olduğu düşünülüyor. Bunun yanında aracın, James Bond: No Time to Die filminin Birleşik Krallık'taki açılışıyla aynı gün duyurulması da bu iddiaları destekliyor.

Dünyanın en lüks ve en pahalı elektrikli aracı için tarih verildi

Şirket, son olarak 2030'a kadar tüm modellerinin elektrikli olacağını, dolayısıyla da içten yanmalı motorları geride bırakacağını açıkladı. Bazı piyasa eleştirmenleri, Rolls Royce Spectre'nin çıktığı zaman en lüks ve en pahalı elektrikli araç olacağını düşünüyor.

(Webtekno)

SON DAKİKA