Dünyanın en lüks ve en pahalı elektrikli aracı için tarih verildi

Otomotiv üreticileri elektrikli araçlara yönelmiş durumda. Tanıtılan yeni modellere baktığımızda elektrikli araçların ağırlıkta olduğunu görüyoruz. Diğer yandan markalar yakın gelecekte sadece elektrikli araç üretmek istiyor. Kademeli olarak fosil yakıtlı modellerin de üretimini sonlandıracaklar. Rolls Royce da böyle yapmayı planlıyor.
Rolls Royce ilk elektrikli aracı Spectre modelinin çıkışı için tarih verdi. Elektrikli araçlara karşı pozitif bakış açısını yıllardır bizlere gösteren şirket, içten yanmalı motorları tamamen geride bırakacağı tarihi de açıkladı.