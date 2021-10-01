Dünyanın en lüks ve en pahalı elektrikli aracı için tarih verildi

Aracın performansı hakkında herhangi bir bilgi paylaşılmadı fakat şirketin CEO'su, daha önce elektrikli bir Rolls Royce'un, şirketin halihazırda elinde bulunan V-12 motora sahip araçların gerisinde kalmaması gerektiğini söylemişti. Söz konusu araçların bu motorla birlikte 0'dan 100'e 4,3 saniyede ulaşabildiğini düşünürsek, elektrikli olsa da oldukça performanslı bir aracın yolda olduğunu söyleyebiliriz.