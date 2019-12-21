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Dünyayı şaşkına çeviren olay! diye aldığı araba başka bir araç çıktı

'da akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık olayı yaşandı. marka otomobil sahibi olmak isteyen bir adam, uzun zaman boyunca para biriktirdi ve çevresindeki kişilerden borç aldı, sonunda bir araç alacak kadar parayı toparladı. Satılık Mercedes araba ilanlarını araştıran adam, kendine uygun aracı buldu ve satın aldı. Fakat adam arabada ters bir şeyler olduğunu fark etti ve hayatının şokunu yaşadı. Durumu polislere haber verdi, fakat polisler bile bu dolandırıcılık olayı karşısında şaşkına döndü.

Giriş Tarihi: 21.12.2019 17:43 Güncelleme Tarihi: 21.12.2019 17:51
Dünyayı şaşkına çeviren olay! Mercedes diye aldığı araba başka bir araç çıktı

Sosyal medyada en çok konuşulan olaylardan biri 'da satılan araç oldu. Hindistanlı bir kişi yıllar boyunca Mercedes araba sahibi olmak istedi ve sonunda hayallerine kavuştu. Fakat Mercedes diye aldığı araç başka bir otomobil çıktı.

Dünyayı şaşkına çeviren olay! Mercedes diye aldığı araba başka bir araç çıktı

Polisler bile daha önce böyle olayla karşılaşmadıklarını söyledi.

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Dünyayı şaşkına çeviren olay! Mercedes diye aldığı araba başka bir araç çıktı

Olay sosyal medyayı salladı.

Dünyayı şaşkına çeviren olay! Mercedes diye aldığı araba başka bir araç çıktı

Sahte 'in fotoğrafları sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı. Polis aracı satan adamın peşine düştü.

Dünyayı şaşkına çeviren olay! Mercedes diye aldığı araba başka bir araç çıktı

Dünyayı şaşkına çeviren olay! Mercedes diye aldığı araba başka bir araç çıktı

MERCEDES YENİDEN YOLLARA DÖNDÜ

Ağır bir kazaya karışan marka araç adeta hurdaya dönmüştü. Ancak sanayiye götürülen araç, ustaların yoğun uğraşlarıyla yollara tekrar döndü.

Dünyayı şaşkına çeviren olay! Mercedes diye aldığı araba başka bir araç çıktı

O hurdanın tekrar eski haline döneceğini ummayanlar ise gördükleri karşısında şaşırdılar.

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