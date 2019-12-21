Dünyayı şaşkına çeviren olay! Mercedes diye aldığı araba başka bir araç çıktı
Dünyayı şaşkına çeviren olay! Mercedes diye aldığı araba başka bir araç çıktı
Hindistan'da akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık olayı yaşandı. Mercedes marka otomobil sahibi olmak isteyen bir adam, uzun zaman boyunca para biriktirdi ve çevresindeki kişilerden borç aldı, sonunda bir araç alacak kadar parayı toparladı. Satılık Mercedes araba ilanlarını araştıran adam, kendine uygun aracı buldu ve satın aldı. Fakat adam arabada ters bir şeyler olduğunu fark etti ve hayatının şokunu yaşadı. Durumu polislere haber verdi, fakat polisler bile bu dolandırıcılık olayı karşısında şaşkına döndü.
Giriş Tarihi: 21.12.2019
17:43
Güncelleme Tarihi: 21.12.2019
17:51
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