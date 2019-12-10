Ferrari'nin efsane otomobili 40 yıl sonra garajdan çıktı!
Ferrari'nin efsane otomobili 40 yıl sonra garajdan çıktı!
İtalyanın ünlü spor otomobil markası Ferrari'nin efsane otomobili uzun yıllar sonra ortaya çıkarıldı. Üstelik bu otomobil Uzakdoğu'nun teknoloji ülkesi Japonya'daydı. Otomobilin ilginç hikayesi ise bununla bitmiyor. İtalya'dan Japonya'ya uzanan bu öykü Ferrari'nin farklı bir konsept arayışıyla başlıyor. 1969 model olan bu araç, ülke içerisinde bir kaç kez el değiştirdikten sonra Japonya'ya demir attı. İtalyan marka Ferrari, bir dönem alüminyum gövde bir araç üretmek istedi ve ortaya 'Ferrari 365 GTB / 4 Daytona' çıktı. Bu özel otomobil Japonya'da bir garajda bulundu. İşte detaylarıyla bir Ferrari'nin hikayesi!
Giriş Tarihi: 10.12.2019
07:56
Güncelleme Tarihi: 10.12.2019
08:20
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