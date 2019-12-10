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  • Ferrari'nin efsane otomobili 40 yıl sonra garajdan çıktı!

'nin efsane otomobili 40 yıl sonra garajdan çıktı!

İtalyanın ünlü spor otomobil markası 'nin efsane otomobili uzun yıllar sonra ortaya çıkarıldı. Üstelik bu otomobil Uzakdoğu'nun teknoloji ülkesi 'daydı. Otomobilin ilginç hikayesi ise bununla bitmiyor. 'dan Japonya'ya uzanan bu öykü Ferrari'nin farklı bir konsept arayışıyla başlıyor. 1969 model olan bu araç, ülke içerisinde bir kaç kez el değiştirdikten sonra Japonya'ya demir attı. İtalyan marka Ferrari, bir dönem alüminyum gövde bir araç üretmek istedi ve ortaya 'Ferrari 365 GTB / 4 Daytona' çıktı. Bu özel otomobil Japonya'da bir garajda bulundu. İşte detaylarıyla bir Ferrari'nin hikayesi!

Giriş Tarihi: 10.12.2019 07:56 Güncelleme Tarihi: 10.12.2019 08:20
Ferrari'nin efsane otomobili 40 yıl sonra garajdan çıktı!

İtalyan marka , evvel zaman içinde alüminyum gövde bir araç üretmek istedi ve ortaya 'Ferrari 365 GTB / 4 Daytona' çıktı.

Ferrari'nin efsane otomobili 40 yıl sonra garajdan çıktı!

Bu özel otomobil 'da bir garajda bulundu.

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Ferrari'nin efsane otomobili 40 yıl sonra garajdan çıktı!

365 GTB / 4 Daytona modellerinden biri, o dönem 'da otomotiv dergisi çıkaran kişiye satıldı.

Ferrari'nin efsane otomobili 40 yıl sonra garajdan çıktı!

1969 model olan bu araç, ülke içerisinde bir kaç kez el değiştirdikten sonra 'ya demir attı.

Ferrari'nin efsane otomobili 40 yıl sonra garajdan çıktı!

Son sahibi de onu 1980 yılında soktuğu garajdan bir daha çıkarmadı.

Ferrari'nin efsane otomobili 40 yıl sonra garajdan çıktı!

Otomobil uzun yıllar sonra bulunduğunda ise kilometre saati 33.390'ı gösteriyordu.

Ferrari'nin efsane otomobili 40 yıl sonra garajdan çıktı!

En azından okunabildiği kadarıyla bu sayının doğru olduğuna inanılıyor.

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