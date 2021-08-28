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Haberler Galeri Efsane Tofaş Kartal'ı görenler tanıyamadı! Arabayı öyle bir hale getirdi ki...
Giriş Tarihi: 28.08.2021 14:20 Güncelleme Tarihi: 28.08.2021 14:22

Efsane Tofaş Kartal'ı görenler tanıyamadı! Arabayı öyle bir hale getirdi ki...

Halk arasında kuş serisi olarak bilinen, Şahin, Doğan ve Kartal artık üretilmemesine karşın, oldukça ilgi gören araçlar. Bu araçlardan temiz olanını bulmak çok zor. Bazı kişiler ise kuş serisi modellerinin hurdaya çıkmış, km'si yüksek veya bakımsız olanlarını uygun fiyata satın alıp, toparlıyor. Bir usta hurda durumdaki Tofaş Kartal'ı yeniledi. Hatta yenilemeyi bırakın adeta başka bir modele çevirdi.

Efsane Tofaş Kartal’ı görenler tanıyamadı! Arabayı öyle bir hale getirdi ki...

Hurda Tofaş Kartal'ın değişimi oldukça konuşuldu. Usta elinde bulunan aracı baştan aşağıya komple yeniledi.

Efsane Tofaş Kartal’ı görenler tanıyamadı! Arabayı öyle bir hale getirdi ki...

Ancak usta aracın modifiye işlemi bittikten sonra herhangi bir şekilde trafiğe çıkamayacağını dile getirdi.

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Efsane Tofaş Kartal’ı görenler tanıyamadı! Arabayı öyle bir hale getirdi ki...

Tofaş Kartal'ın kare kare değişimi...

Efsane Tofaş Kartal’ı görenler tanıyamadı! Arabayı öyle bir hale getirdi ki...
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Efsane Tofaş Kartal’ı görenler tanıyamadı! Arabayı öyle bir hale getirdi ki...
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