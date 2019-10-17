Eğer sinyal ve silecek kolunu aynı anda çekerseniz... Arabaların bilmediğiniz gizli özellikleri!
Eğer sinyal ve silecek kolunu aynı anda çekerseniz... Arabaların bilmediğiniz gizli özellikleri!
Otomobillerin gizli özelliklerini biliyor musunuz? Arabalarda standart donanımlarında olmasına rağmen hiç bilinmeyen gizli özellikler bulunuyor. Her arabanın birbirinden farklı bilmediğiniz o kadar çok özelliği var ki.. Bu bilgilerin çoğu araba kullanırken çok işinize yarayacak!
Giriş Tarihi: 17.10.2019
09:20
Güncelleme Tarihi: 17.10.2019
09:30
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