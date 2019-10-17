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  • Eğer sinyal ve silecek kolunu aynı anda çekerseniz... Arabaların bilmediğiniz gizli özellikleri!

Eğer sinyal ve silecek kolunu aynı anda çekerseniz... Arabaların bilmediğiniz gizli özellikleri!

Otomobillerin gizli özelliklerini biliyor musunuz? Arabalarda standart donanımlarında olmasına rağmen hiç bilinmeyen gizli özellikler bulunuyor. Her arabanın birbirinden farklı bilmediğiniz o kadar çok özelliği var ki.. Bu bilgilerin çoğu kullanırken çok işinize yarayacak!

Giriş Tarihi: 17.10.2019 09:20 Güncelleme Tarihi: 17.10.2019 09:30
Eğer sinyal ve silecek kolunu aynı anda çekerseniz... Arabaların bilmediğiniz gizli özellikleri!

, Ford Focus Ghia, BMW, Mercedes, Peugeot 307, VW Golf, , Hyundai Starex, Mitsubishi Colt, Fiat Doblo, Renault Clio gibi araçların hiç bilmediğiniz gizli özellikleri.

Eğer sinyal ve silecek kolunu aynı anda çekerseniz... Arabaların bilmediğiniz gizli özellikleri!

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Eğer sinyal ve silecek kolunu aynı anda çekerseniz... Arabaların bilmediğiniz gizli özellikleri!

Arabaya girince, anahtarı kontağa taktıktan sonra silecek ve sinyal kolunu aynı anda kendinize çektiğinizde.. Sırasıyla P1, P2, P3, P4, P5, P6 ve P7 özellikleri aynı anda programlanabilir hale gelir.

Eğer sinyal ve silecek kolunu aynı anda çekerseniz... Arabaların bilmediğiniz gizli özellikleri!

P1 özelliği ile aracın dış lambalarının açılıp kapanması ayarlanır. Örneğin kumandasına çift bastığınızda açılsın mı kapansın mı? Bu 7 özellik arasında geçiş yapmak için sol silecek kolunu,

Eğer sinyal ve silecek kolunu aynı anda çekerseniz... Arabaların bilmediğiniz gizli özellikleri!

aktif veya pasif hale getirmek için sağ silecek tuşunu aşağı ve yukarı yönlü kullanabilirsiniz.

Eğer sinyal ve silecek kolunu aynı anda çekerseniz... Arabaların bilmediğiniz gizli özellikleri!

P2 özelliği ile aracın silecek açıkken geri vitese alındığında arka sileceklerin çalışmasını sağlar. Açık veya kapalı konuma getirmek için yine silecek tuşu kullanılır.

Eğer sinyal ve silecek kolunu aynı anda çekerseniz... Arabaların bilmediğiniz gizli özellikleri!

P3 özelliği şerit değiştirme göstergesidir. Sinyal verirken sinyal çubuğuna hafif basıldığında kendi kendine kapanıp kapanmayacağını ayarlar.

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