Elazığlının bahçesindeki 50 otomobil herkesi şaşırtıyor!
Elazığlının bahçesindeki 50 otomobil herkesi şaşırtıyor!
Elazığ'da bir evin bahçesini görenler büyük bir şaşkınlık yaşıyor. Peki bu şaşkınlığın sebebi ne? Bu evin yanından geçenlerden kimileri gözlerini alamıyor. Kimileri dayanamayıp gelip soruyor! Elazığ'daki bu evin bahçesinde tam 50 otomobil var. Sebebini öğrenenler ise gerçekten çok şaşırıyor! Elazığ'da 40 yıl oto dönüşüm işi yapıp emekli olan Selami Günaydın, 14 yaşında başladığı mesleğinden kopamayınca hobi olarak aralarında 1970 model otomobillerin de olduğu 50 aracı evinin bahçesine yerleştirdi. Şimdi gelen geçen herkes kapısındaki otomobillere bakıyor.
Giriş Tarihi: 04.10.2019
07:29
Güncelleme Tarihi: 04.10.2019
07:31