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  • Elazığlının bahçesindeki 50 otomobil herkesi şaşırtıyor!

Elazığlının bahçesindeki 50 otomobil herkesi şaşırtıyor!

'da bir evin bahçesini görenler büyük bir şaşkınlık yaşıyor. Peki bu şaşkınlığın sebebi ne? Bu evin yanından geçenlerden kimileri gözlerini alamıyor. Kimileri dayanamayıp gelip soruyor! Elazığ'daki bu evin bahçesinde tam 50 otomobil var. Sebebini öğrenenler ise gerçekten çok şaşırıyor! Elazığ'da 40 yıl oto dönüşüm işi yapıp emekli olan Selami Günaydın, 14 yaşında başladığı mesleğinden kopamayınca hobi olarak aralarında 1970 model otomobillerin de olduğu 50 aracı evinin bahçesine yerleştirdi. Şimdi gelen geçen herkes kapısındaki otomobillere bakıyor.

Giriş Tarihi: 04.10.2019 07:29 Güncelleme Tarihi: 04.10.2019 07:31
Elazığlının bahçesindeki 50 otomobil herkesi şaşırtıyor!

'da bu evin bahçesini görenler gözlerine inanamıyor!

Elazığlının bahçesindeki 50 otomobil herkesi şaşırtıyor!

'da 40 yıl oto dönüşüm işi yapıp emekli olan Selami Günaydın, 14 yaşında başladığı mesleğinden kopamayınca hobi olarak aralarında 1970 model otomobillerin de olduğu 50 aracı evinin bahçesine yerleştirdi.

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Elazığlının bahçesindeki 50 otomobil herkesi şaşırtıyor!

40 yıldır oto dönüşüm işi yapan 2 çocuk babası Selami Günaydın (54), emekli olduktan sonra işinden bir türlü kopamadı.

Elazığlının bahçesindeki 50 otomobil herkesi şaşırtıyor!

Günaydın, 50 eski aracı Baskil yolu üzerindeki yazlık evinin bahçesine getirdi. Birçoğu çalışır halde olan araçlara gözü gibi bakan Günaydın, onları temizleyip elden geçirerek eski günlerini yad ediyor.

Elazığlının bahçesindeki 50 otomobil herkesi şaşırtıyor!

Günaydın, gününün büyük bir bölümünü evin bahçesinde araçları ile geçiriyor. İçinde 1970 yılların gözdesi 'Anadol'lardan da olan koleksiyonluk araçların olduğu bahçeyi görenler ise ilk başta hurdalık zannediyor.

Elazığlının bahçesindeki 50 otomobil herkesi şaşırtıyor!

Yazlık evinde bahçe ve araçlarla uğraşan Selami Günaydın, "Buradaki araçların eksikleri olduğu zaman eksiklerini sağlam olanlardan alıyorum. Zaten birçoğu çalışır ve yürür durumda. Severek yapıyorum.

Elazığlının bahçesindeki 50 otomobil herkesi şaşırtıyor!

Yazlık evinde bahçe ve araçlarla uğraşan Selami Günaydın, "Buradaki araçların eksikleri olduğu zaman eksiklerini sağlam olanlardan alıyorum. Zaten birçoğu çalışır ve yürür durumda. Severek yapıyorum.

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