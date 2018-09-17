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'ın trafiği rahatlatacak projesi onay aldı!

Sahip olduğu ile trafiği rahatlatmak için tünel kazmaya başlayan 'ın yeni projesi için yeşil ışık yakıldı.

Giriş Tarihi: 17.09.2018 15:17 Güncelleme Tarihi: 17.09.2018 15:23
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'ın trafiği rahatlatacak projesi onay aldı!
Elon Musk'ın trafiği rahatlatacak projesi onay aldı!

ile elektrikli otomobil üreten, ile uzay seyahatlerin seyrini değiştirmeye çalışan ve Hyperloop ile toplu taşımada çığır açmayı hedefleyen , trafik sorununu çözmek için kolları sıvamış ve çareyi otomobiller için tünel kazmakta bulmuştu.

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'ın trafiği rahatlatacak projesi onay aldı!
Elon Musk'ın trafiği rahatlatacak projesi onay aldı!

Geçtiğimiz hafta bu proje için kullanılan tünel kazma makinelerinin Microsoft'un oyun konsolu Xbox'ın kumandası kontrol eden firma yeni projesi için bir süredir yoğun mesai harcıyordu.

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'ın trafiği rahatlatacak projesi onay aldı!
Elon Musk'ın trafiği rahatlatacak projesi onay aldı!

Sahip olduğu ile trafiği rahatlatmak için tünel kazmaya başlayan 'ın yeni projesi için onay aldı.

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'ın trafiği rahatlatacak projesi onay aldı!
Elon Musk'ın trafiği rahatlatacak projesi onay aldı!

Yeraltı otoparkları olarak adlandırılan proje otopark ihtiyacını karşılamayı hedefliyor.

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'ın trafiği rahatlatacak projesi onay aldı!
Elon Musk'ın trafiği rahatlatacak projesi onay aldı!

Alınan onya sonrası bu projenin ilki 'in merkezine inşa edilecek. Şirket çalışanları araçlarını bir asansöre bırakacak ve otomasyona sahip olan sistem aracı yeraltındaki otoparka park edecek.

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'ın trafiği rahatlatacak projesi onay aldı!
Elon Musk'ın trafiği rahatlatacak projesi onay aldı!

Teknoloji dünyasının belki de en çok konuşulan ismi Los Angeles trafiğinin onu çıldırttığını belirtmiş ve sırf bu yüzden tünel kazmak için bir sondaj şirketi kuracağını kişisel Twitter hesabında paylaştığı mesajla duyurmuştu.

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'ın trafiği rahatlatacak projesi onay aldı!
Elon Musk'ın trafiği rahatlatacak projesi onay aldı!

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