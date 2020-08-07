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Eski BMW'nin değişimi çok konuşuldu! Görenler şaşkına döndü
Alman otomotiv devi BMW'nin 3 Serisi oldukça popüler ve sevilen bir seri. Türkiye'de ve yurt dışında olan ilgi yüksek. BMW 3 Serisi'nin yeni modelleri dikkat çekse de, eski kasaları da üstündeki ilgiyi kaybetmiyor. Eski 3 Serisi modellerini tepeden tırnağa toplayıp, yenileyen ve kullanan insanlar var. Eski BMW otomobile sahip biri, yeni araba almak istemiyordu ve aracını çok seviyordu. Ancak otomobilin de toparlanması gerekiyordu. Aracını yenilemek içinse ustaların kapısını çaldı. Otomobilinin değişimini görünce adeta ağzı açık kaldı.
Giriş Tarihi: 07.08.2020
16:28
Güncelleme Tarihi: 07.08.2020
16:33
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