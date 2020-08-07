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Eski 'nin değişimi çok konuşuldu! Görenler şaşkına döndü

Alman otomotiv devi 'nin 3 Serisi oldukça popüler ve sevilen bir seri. 'de ve yurt dışında olan ilgi yüksek. BMW 3 Serisi'nin yeni modelleri dikkat çekse de, eski kasaları da üstündeki ilgiyi kaybetmiyor. Eski 3 Serisi modellerini tepeden tırnağa toplayıp, yenileyen ve kullanan insanlar var. Eski BMW otomobile sahip biri, yeni araba almak istemiyordu ve aracını çok seviyordu. Ancak otomobilin de toparlanması gerekiyordu. Aracını yenilemek içinse ustaların kapısını çaldı. Otomobilinin değişimini görünce adeta ağzı açık kaldı.

Giriş Tarihi: 07.08.2020 16:28 Güncelleme Tarihi: 07.08.2020 16:33
Eski BMW'nin değişimi çok konuşuldu! Görenler şaşkına döndü

TRT'nin Yüzde 100 Oto programında bu sefer eski model 3.16i yenilendi.

Eski BMW'nin değişimi çok konuşuldu! Görenler şaşkına döndü

İşte sonucuyla sizleri şoka uğratacak o değişimin baştan sona kare kare görüntüleri! Türk ustalar adeta yenilemedi otomobili baştan yaptı.

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Eski BMW'nin değişimi çok konuşuldu! Görenler şaşkına döndü
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Eski BMW'nin değişimi çok konuşuldu! Görenler şaşkına döndü
Eski BMW'nin değişimi çok konuşuldu! Görenler şaşkına döndü
Eski BMW'nin değişimi çok konuşuldu! Görenler şaşkına döndü
Eski BMW'nin değişimi çok konuşuldu! Görenler şaşkına döndü
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