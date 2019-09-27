Eski model BMW'yi Türk ustalara emanet etti! BMW'nin son halini görünce gözlerine inanamadı
Eski model BMW'yi Türk ustalara emanet etti! BMW'nin son halini görünce gözlerine inanamadı
Alman otomotiv devi BMW'nin ismi M3 prototipleri ile gündemde. Geçtiğimiz günlerde M3 Sedan prototipleri Nürburgring'de turlarken casuslara yakalandı. BMW'nin klasiği olarak kabul edilen böbrek ızgaralar son modellerde büyümüştü, yeni M3'te de bu ızgara tasarımı yer alacak görünüyor. BMW M3 Sedan prototiplerini bir kenara alacak olursak, Alman üreticinin geçmiş dönemlerde çıkardığı arabaları oldukça ilgi görüyor. Hatta bazı kişiler bu eski modelleri yenileyip, muhteşem sonuçlara imza atabiliyor. Böylesi bir çalışma Türkiye'de de gerçekleşti. Aracın sahibi sonucu görünce gözlerine inanamadı.
Giriş Tarihi: 27.09.2019
12:11
Güncelleme Tarihi: 27.09.2019
12:17