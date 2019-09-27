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  • Eski model BMW'yi Türk ustalara emanet etti! BMW'nin son halini görünce gözlerine inanamadı

Eski model 'yi Türk ustalara emanet etti! BMW'nin son halini görünce gözlerine inanamadı

otomotiv devi 'nin ismi prototipleri ile gündemde. Geçtiğimiz günlerde M3 prototipleri Nürburgring'de turlarken casuslara yakalandı. BMW'nin klasiği olarak kabul edilen böbrek ızgaralar son modellerde büyümüştü, yeni M3'te de bu ızgara tasarımı yer alacak görünüyor. BMW M3 Sedan prototiplerini bir kenara alacak olursak, Alman üreticinin geçmiş dönemlerde çıkardığı arabaları oldukça ilgi görüyor. Hatta bazı kişiler bu eski modelleri yenileyip, muhteşem sonuçlara imza atabiliyor. Böylesi bir çalışma 'de de gerçekleşti. Aracın sahibi sonucu görünce gözlerine inanamadı.

Giriş Tarihi: 27.09.2019 12:11 Güncelleme Tarihi: 27.09.2019 12:17
Eski model BMW'yi Türk ustalara emanet etti! BMW'nin son halini görünce gözlerine inanamadı

'nin geçmiş dönemde çıkardığı araçlar da konuşuluyor. Eski BMW modellerini yenileyen insanların yaptığı çalışmalar sosyal medyaya damga vuruyor. Bunun bir örneği de 'de yaşandı. Eski model BMW E36 316i fenomen program Yüzde Yüz Oto'da yenilendi.

Eski model BMW'yi Türk ustalara emanet etti! BMW'nin son halini görünce gözlerine inanamadı

Türk ustaların ellerinden çıkan o çalışma görenleri hayrete düşürdü. marka otomobilini yenilemek isteyen biri, aracını Türk ustalara bıraktı. Otomobilini teslim ettikten bir süre sonra almaya gelen kişi gördüklerine inanamadı. Otomobili adeta bambaşka bir araca dönüşmüştü. İşte Türk ustaların elinden muhteşem bir çalışma!

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Eski model BMW'yi Türk ustalara emanet etti! BMW'nin son halini görünce gözlerine inanamadı

İşte muhteşem değişimden kareler...

Eski model BMW'yi Türk ustalara emanet etti! BMW'nin son halini görünce gözlerine inanamadı
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Eski model BMW'yi Türk ustalara emanet etti! BMW'nin son halini görünce gözlerine inanamadı
Eski model BMW'yi Türk ustalara emanet etti! BMW'nin son halini görünce gözlerine inanamadı
Eski model BMW'yi Türk ustalara emanet etti! BMW'nin son halini görünce gözlerine inanamadı
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