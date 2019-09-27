Eski model BMW'yi Türk ustalara emanet etti! BMW'nin son halini görünce gözlerine inanamadı

BMW'nin geçmiş dönemde çıkardığı araçlar da konuşuluyor. Eski BMW modellerini yenileyen insanların yaptığı çalışmalar sosyal medyaya damga vuruyor. Bunun bir örneği de Türkiye'de yaşandı. Eski model BMW E36 316i fenomen program Yüzde Yüz Oto'da yenilendi.