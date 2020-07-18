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Ev yapımı spor otomobil! Topladığı hurda parçalarından kendine lüks spor araba yaptı

Lüks spor otomobiller, tasarımları, motor güçleri ve özellikleriyle birçok insanın ilgisini çekiyor. Fakat böyle araçların fiyatları binlerce dolardan milyonlarca dolara kadar çıkıyor. Fiyat olarak herkese hitap etmiyorlar. Jacek Mazur, yüksek fiyatından dolayı hayalindeki spor arabayı alamıyordu. Ekonomik olarak durumu buna izin vermiyordu. 48 yaşındaki adam hayalini başka bir şekilde gerçeğe dönüştürmeye karar verdi. Mazur, hurdaya çıkmış araçların parçalarını topladı ve istediği spor otomobili yaptı. Bu projesini ise kare kare sosyal medyada paylaştı.

Giriş Tarihi: 18.07.2020 12:09 Güncelleme Tarihi: 18.07.2020 12:11 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





