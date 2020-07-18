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Ev yapımı ! Topladığı hurda parçalarından kendine lüks spor araba yaptı

Lüks spor otomobiller, tasarımları, motor güçleri ve özellikleriyle birçok insanın ilgisini çekiyor. Fakat böyle araçların fiyatları binlerce dolardan milyonlarca dolara kadar çıkıyor. Fiyat olarak herkese hitap etmiyorlar. Jacek Mazur, yüksek fiyatından dolayı hayalindeki spor arabayı alamıyordu. Ekonomik olarak durumu buna izin vermiyordu. 48 yaşındaki adam hayalini başka bir şekilde gerçeğe dönüştürmeye karar verdi. Mazur, hurdaya çıkmış araçların parçalarını topladı ve istediği spor otomobili yaptı. Bu projesini ise kare kare sosyal medyada paylaştı.

Giriş Tarihi: 18.07.2020 12:09 Güncelleme Tarihi: 18.07.2020 12:11
Ev yapımı spor otomobil! Topladığı hurda parçalarından kendine lüks spor araba yaptı

Hayalindeki McLaren'a kavuşmak isteyen Mazur, fiyatı oldukça pahalı olan McLaren modelini kendi yapmayı planladı ve bunu başardı.

Ev yapımı spor otomobil! Topladığı hurda parçalarından kendine lüks spor araba yaptı

Mazur bu planını yakın çevresine açıkladığında ise bazı kişilerden destek görürken, bazıları ise böyle bir projenin başarılı olmayacağını söyledi.

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Ev yapımı spor otomobil! Topladığı hurda parçalarından kendine lüks spor araba yaptı

Mazur, McLaren projesi için aylarca planı üstünde en ince noktaya kadar her şeyi düşündü ve hurdaya çıkmış Mercedes ve Audi araçların parçalarını topladı.

Ev yapımı spor otomobil! Topladığı hurda parçalarından kendine lüks spor araba yaptı

Uzun süren yorucu bir çalışmanın sonucunda ise ortaya muhteşem bir McLaren çıktı. Ev yapımı bu McLaren, 0'dan 100'e 6 saniyede çıkıyor. Jacek Mazur, McLaren projesini yaparken kare kare sosyal medyadan da paylaştı.

Ev yapımı spor otomobil! Topladığı hurda parçalarından kendine lüks spor araba yaptı

İşte aracın yapım aşamaları ve son hali...

Ev yapımı spor otomobil! Topladığı hurda parçalarından kendine lüks spor araba yaptı
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Ev yapımı spor otomobil! Topladığı hurda parçalarından kendine lüks spor araba yaptı
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