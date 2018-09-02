Ferrari 488 Pista Spider açıklandı - İşte özellikleri
Ferrari, Kaliforniya'daki Pebble Beach'te gerçekleştirilen Concours d'Elegance etkinliğinde 488 Pista'nın üstü açılan versiyonu 488 Pista Spider'i tanıttı. İşte Ferrari 488 Pista Spider özellikleri.
Giriş Tarihi: 02.09.2018 18:45 Güncelleme Tarihi: 02.09.2018 18:47
Ferrari
488 Pista Spider açıklandı - İşte özellikleri
Ferrari
488 Pista Spider açıklandı - İşte özellikleri
Ferrari
488 Pista Spider açıklandı - İşte özellikleri
Ferrari
488 Pista Spider açıklandı - İşte özellikleri
Ferrari
488 Pista Spider açıklandı - İşte özellikleri
Ferrari
488 Pista Spider açıklandı - İşte özellikleri
Ferrari
488 Pista Spider açıklandı - İşte özellikleri