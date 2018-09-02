Ferrari 488 Pista Spider açıklandı - İşte özellikleri

NTV'ye göre yol tutuş ve fren konusunda dünyanın en iyisi konumuna getiren F1-Trac, manyetoreolojik süspansiyon sistemi, E-Diff3 diferansiyel kilidi ve dünyada ilk kez kullanılan, kaliper fren basıncını ayarlayan özel bir yazılıma sahip Ferrari Dynamic Enhancer sistemi de 488 Pista Spider'ın sürüş keyfini zirveye çıkarıyor.